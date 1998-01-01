Кипр признал «Спутник Лайт» в качестве бустерной прививки для туристов

При этом в качестве первой прививки «Спутник Лайт» для въезда на Кипр по-прежнему не подходит

Как сообщает Ассоциация туроператоров, Кипр сделал важный шаг в привлечении российских туристов, признав в качестве бустерной прививки для подтверждения действия на Кипре российского прививочного сертификата, однократную вакцину «Спутник Лайт».

Делов том, что Кипр сократил действие сертификатов о вакцинации до семи месяцев. Туристам после этого срока можно по прежнему въехать на Кипр и заселиться в отель со своим годовым сертификатом, но через 7 дней пребывания туристам придется делать на Кипре тесты для посещения общественных мест.

Кроме того, с 15 декабря все туристы должны делать и экспресс-тест в течение 72 часов после прибытия на Кипр.

При этом, по информации АТОР, теперь от этих правил освобождены путешественники, получившие третью, бустерную, дозу после двухкомпонентной вакцины. Из российских вакцин Кипр признает «Спутник V». Соответственно, в качестве бустерной прививки нашим соотечественникам прежде требовалось пройти повторный курс вакцинации этим же препаратом.

Но теперь минздрав Кипра признал и «Спутник Лайт», самую распространенную в РФ вакцину для ревакцинации. Важно уточнить, что в данном случае речь идет только о туристах, прошедших ревакцинацию «Спутником Лайт» после двух доз «Спутника V». В качестве единственной однодозовой прививки «Спутник Лайт» для въезда на Кипр по-прежнему не подходит.

При этом Кипр не требует от привитых туристов паузы в 14 дней с момента завершения полного курса вакцинации (как это сделал открывший с 9 января въезд российским туристам Израиль).

Россияне, прошедшие вакцинацию/ревакцинацию «Спутником V» или ревакцинацию «Спутником Лайт» могут лететь на Кипр сразу же, как только на сайте Госуслуг появится соответствующий сертификат на английском языке и с данными загранпаспорта.



Напонминм также что, как мы сообщали вчера, согласно обновленному туристическомупротоколу, с 6 до 31 января 2022 года все прибывающие на Кипр пассажиры в возрасте от 12 лет и старше, независимо от прививочного статуса, должны пройти лабораторный ПЦР-тест не ранее, чем за 72 часа до их отъезда.

Новое требование о ПЦР-тестах до вылета не отменяет действия других условий въезда и пребывания Все путешественники в обязательном порядке заполняют форму CyprusFlightPass.

Как сообщает также посольство РФ на острове, «Сохраняется и требование, что все пассажиры вне зависимости от факта вакцинирования должны сдавать ПЦР-тесты по прибытии в кипрские аэропорты за свой счет». От этого тестирования освобождены дети до 12 лет.

До 31 января 2021 года в стране запрещены массовые мероприятия, собрания, демонстрации, шествия, концерты, фестивали в общественных или частных местах, за исключением мероприятий, которые разрешены минздравом.

/TOURBUS.RU