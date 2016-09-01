Три туристических провинции Таиланда вернулись в программму «Песочница»

Регионы Краби, Пханг-нга и Сурат Тхани, наряду с Пхукетом, с сегодняшнего дня вновь доступны для отдыха российских туристов

Как сообщили нашему порталу в Туристическом управлении Таиланда, с 11 января провинции Краби и Пханг-нга, а также острова Самуи, Пханган и Тао вновь открыты в рамках программы «Песочница». «Центр управления ситуацией с Covid-19 утвердил новый этап смягчающих мер для туристов, прибывающих в Таиланд. Документ вступает в силу 11 января 2022 года: он расширит программу «Песочница» и вновь позволит гостям выбрать регион, в котором они должны находиться первые 7 дней своего путешествия», - заявили нашему порталу.

Таким образом, к единственному доступному сейчас в рамках модели «Песочница» направлению – Пхукету, добавятся еще три провинции, включая Краби, Пханг-нга и Сурат Тхани (только острова Самуи, Пханган и Тао), - отмечают в Управлении.

«Иностранные туристы могут прибывать как воздушным, так и наземным (через приграничный пункт в городе Нонг Кхай) или водным транспортом; туристы должны пройти полный курс вакцинации препаратами, сертифицированными ВОЗ и/или Министерством здравоохранения Таиланда, не позднее чем за 14 дней до въезда в страну, а также получить сертификат о вакцинации», - отметили в туристическом ведомстве.

Напомним, что российские туристы с 1 сентября могли въезжать в Таиланд по схеме Sandbox («Песочница Пхукета»), которая была введена с июля 2021 года, если они получили две дозы прививки «Спутник V».

В рамках программы можно было приехать на Пхукет, Самуи, Ко Пханган, Ко Тао и Краби. Однако в конце декабря все провинции, кроме Пхукета, в связи с новым ростом заболеваемости коронавирусом, были из программы временно удалены.

Сейчас для въезда в страну, помимо сертификата о прививке, нашим туристам нужно оформить разрешение на въезд Thai Pass.

Также потребуется бронирование отеля из утвержденного списка SHA+ на 5 дней пребывания. Сохраняется требование о необходимости сделать ПЦР-тест по прибытии в аэропорту. Второй тест нужно сделать на 4 или 5 день.

При этом обязательный второй ПЦР-тест отменен, вместо него можно сдать экспресс-тест на антиген. Сохраняется требование о наличии страхового полиса с покрытием $50 тыс., включающим лечение от коронавируса.

Напомним, что ранее стало известно, что в связи с новым штаммом «омикрон» власти Таиланда приняли решение повременить с введением части ранее намеченных послаблений для вакцинированных, в том числе российских туристов

Ранее озвученное решение королевского правительства сократить карантин для вакцинированных туристов, приезжающих в Таиланд в рамках всех программ отдыха с 16 декабря, решено было не воплощать в жизнь.

/TOURBUS.RU