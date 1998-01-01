В Греции не получивших бустерную дозу вакцины приравняют к непривитым

После 1 февраля те, кто не получил дополнительный укол против коронавируса, не смогут посещать закрытые помещения

Власти Греции приравняют граждан, не получивших дополнительный укол против коронавируса к 1 февраля, к непривитым и запретят им посещать закрытые помещения, сообщают местные СМИ, которые цитирует сегодня «Интерфакс».

По словам министра здравоохранения Греции Таноса Плевриса, "с 1 февраля те, кто не получил бустерную дозу вакцины в том случае, если предыдущая была получена более семи месяцев назад, будут считаться не вакцинированными".

"Сертификат будет действовать, потому что это европейский сертификат, и он действует девять месяцев. Однако они не смогут обладать такими преимуществами, как посещение закрытых помещений и другими, которые доступны полностью вакцинированным людям", — сказал он в интервью местному телевидению. С середины ноября прошлого года люди, не прошедшие вакцинацию против COVID-19, не могут посещать рестораны, кинотеатры, музеи и спортзалы, если у них нет при себе отрицательного теста против коронавируса. В настоящее время Греция борется с распространением штамма "омикрон", в частности, действуют некоторые ограничения. Рестораны и развлекательные заведения должны закрываться до полуночи, внутри столики подготовлены для рассадки максимум шести человек. Кроме того, половина работающих в госучреждениях и в частном секторе должны работать из дома. Эти ограничения действуют до 16 января, - отмечает «Интерфакс».

Напомним, что Греция принимает туристов, привитых российскими вакцинами "Спутник V", "КовиВак" и "ЭпиВакКорона".

Как мы сообщали ранее, что с 19 декабря все прибывающие в Грецию, независимо от статуса вакцинации, обязаны до вылета пройти ПЦР-тестирование (не ранее 72 часов) или экспресс-тестирование на антигены (не ранее 24 часов). Отрицательный ПЦР-тест теперь нужен детям с 5 лет (раньше было с 12 лет).

Кроме того, с 15 декабря срок действия справки о перенесенном COVID-19, с которой можно въезжать в Грецию, составляет 90 дней (ранее было 180 дней).

Всем путешественникам необходимо накануне дня прилета в Грецию заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form) с указанием контактных данных в Греции, после чего получить QR-код, который предъявляется на границе, как и ваучер на проживание в отеле. Код приходит в 0:00 дня поездки.

/TOURBUS.RU