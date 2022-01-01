Россия восстанавливает авиасообщение с Казахстаном

Российская авиакомпания "Аэрофлот" с 10 января возобновила полеты в столицу Казахстана, сообщает комитет гражданской авиации (КГА) республики. Так, в понедельник в 10:35 по местному времени прибыл первый рейс из Москвы в Нур-Султан. Обратный планируется в 12:05.

Ранее КГА сообщал, что 10 января в Казахстане отменено 102 авиарейса. Международный аэропорт Алма-Аты временно не работает. Также сообщалось, что "Аэрофлот" предполагал в понедельник выполнить рейсы SU1956/1957 Москва — Нур-Султан — Москва, ранее запланированные в расписании на 9 января. Параллельно с 10 января "Аэрофлот" открывает продажи билетов на рейсы в Казахстан.

Ситуационно-кризисный центр МИД России в свою очередь сообщил в воскресенье, что военно-транспортные самолеты Минобороны вывезли из Казахстана 500 российских граждан. «сотрудники ДСКЦ МИД России в плотном контакте с консульскими учреждениями уже обработали более 1200 поступивших на "горячую линию" обращений, оказывают организационное содействие в возвращении россиян»", — говорится в сообщении ситуационно-кризисного центра.

Как считают туроператоры-члены АТОР, граждан России, которые прибыли на новогодние праздники в Казахстан для отдыха, не могло быть много.

Вероятно, в начале года в Казахстане их было не более 300-500 человек (и какая-то часть из этого количества, возможно, более половины, уже вернулась в Россию). При этом, по имеющимся на текущий момент данным, все они организовывали свой отдых не с пакетными турами российских туроператоров, а самостоятельно бронируя размещение в Казахстане и перелет. Возможно, что некоторые из них воспользовались и какими-то предложениями казахстанских туристических компаний.

«В целом, рынки стран СНГ к общему удивлению, очень слабо восстанавливаются в России. Организованный турпоток в Белоруссию упал в 10 и более раз, и даже весьма либеральная по условиям въезда Армения не демонстрирует после открытия никакого бума запросов.

Что же касается Казахстана, то, по нашим оценкам, и без того весьма небольшой организованный турпоток в эту страну упал в 50 раз по сравнению с 2019 годом. Показательно, что у нас этой зимой не было заявок на Казахстан вообще», – рассказывает Сергей Ромашкин, генеральный директор компании «Дельфин», являющейся одним из крупнейших туроператоров, специализирующихся на турах по России и в страны СНГ, которого цитирует АТОР.

«Казахстан и до пандемии не входил в топ направлений среди стран СНГ. Туристическим программам, которые предлагала эта страна, не хватало либо какого-то выраженного акцента, завершенности, либо «изюминки». На российском рынке не было рекламы туристических возможностей страны, а у туристов не было и нет четкого представления зачем стоило бы поехать в Казахстан, а не в более известный Узбекистан или даже Киргизию», – отметил Сергей Ромашкин.

По прогнозам эксперта, нынешние события надолго сделают спрос на туры в Казахстан практически «нулевым», и для его восстановления теперь потребуются серьезные и многолетние усилия как с казахстанской, так и с российской стороны .

По данным Пограничной службы ФСБ России, в IV квартале 2020 года с туристическими целями в Казахстан было совершено всего 313 визитов россиян, в I квартале 2021 года – 695 визитов. Всего за три квартала 2021 года пограничники насчитали 4205 визитов граждан РФ в Казахстан с целью туризма – это всего 0,7% от общего количества поездок россиян в эту страну за тот же период времени.

/TOURBUS.RU