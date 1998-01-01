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10 января
Израиль открылся для российских туристов
Для посещения ближневосточной страны россиянам, привитым «Спутником», необходимо сдать два ПЦР-теста и тест на антитела
Израиль в воскресенье открыл границы для туристов, которые вакцинированы против коронавируса COVID-19, упразднив списки стран, из которых въезд запрещен в связи с эпидемиологической обстановкой, сообщает газета The Times of Israel. Напомним, что это решение должно было вступить в силу еще осенью, но затем несколько раз откладывалось.
Для посещения Израиля вакцинированный турист из любой страны должен сделать тест на COVID-19 перед вылетом, а затем после прибытия в международный аэропорт Бен-Гуриона — еще один тест. До получения отрицательного результата турист должен находиться на карантине 24 часа. Не вакцинированные туристы въезжать не могут.
По информации издания, в настоящее время коронавирусом в Израиле болеют 115 тыс. человек, активно распространяется штамм "омикрон". Однако эксперты пришли к выводу, что тяжелые случаи течения заболевания вызваны заражением штаммом "дельта". Всего за время пандемии в стране выявили почти 1,5 млн зараженных.
Ассоциация туроператоров также плдтверждает, что с 9 января въезд в Израиль разрешен иностранцам, привитыми препаратами, одобренными ВОЗ, а также вакцинированным «Спутником V» при условии положительного серологического теста по прибытии.
В правилах на сайте министерства здравоохранения Израиля указывается, что для въезда иностранцев их вакцинация должна соответствовать правилам, установленным в Израиле. В частности, туристы должны получить две дозы вакцины, и ко дню их въезда в Израиль должно пройти не менее 14 дней с даты получения второй дозы, но не более 180 дней в день их выезда из Израиля, либо они были вакцинированы бустерной дозой вакцины, и ко дню их въезда в Израиль прошло 14 или более дней с даты бустера. При этом день вакцинации не засчитывается.
Путешественникам необходимо заполнить Декларацию для въезда в Израиль не ранее, чем за 48 часов до вылета.
Также обязательным для вылета в Израиль является отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в течение 72 часов до отправления или экспресс-теста (не старше 24 часов до вылета). Справки о тестировании должны быть на английском языке с указанием номера паспорта пассажира.
Сразу же после посадки в Израиле необходимо сдать в аэропорту анализ ПЦР, дополнительно к анализу, сданному перед вылетом. Данное правило относится ко всем прибывающим в Израиль, любого возраста, независимо от иммунного статуса. Стоимость анализа – 100 шекелей при оплате картой в аэропорту (2400 руб.) или 80 шекелей (1900 руб.) при предварительной онлайн-оплате.
Привитые «Спутником», помимо этого, должны сдать еще и серологический тест на антитела к вакцине в аэропорту прилета.
При этом, согласно разъяснениям израильского Минздрава, в случае перенесённой коронавирусной инфекции доступ в страну открыт только при предъявлении удостоверения о выздоровлении, поддающегося электронной проверке. В списке стран, сертификаты которых могут быть подтверждены в цифровом виде, России нет.
Посольство РФ в Израиле предупреждает между тем, что сохраняются «технические нюансы», которые могут потенциально могут осложнить въезд и пребывание российских граждан на территории Израиля. По информации посольства, они касаются проверки подлинности выдаваемых в России сертификатов о вакцинации, процедуры прохождения серологических тестов, порядка обязательной самоизоляции, условий въезда граждан, привитых другими вакцинами российского производства, а также переболевших и детей.
Российская дипмиссия отмечает, что «данные вопросы требуют проведения дополнительных консультаций по линии профильных ведомств» двух стран.
Пока упомянутые аспекты не прояснены, россиян, планирующих поездку в Израиль, просят «ответственно подходить к организации такого путешествия, и к соблюдению предъявляемых израильской стороной санитарно-эпидемиологических требований во избежание нежелательных ситуаций, чреватых принудительной самоизоляцией за свой счет или возможным отказом во въезде».
Напомним, что Россия официально не возобновила регулярное авиасообщение с Израилем, в страну выполняются только грузопассажирские рейсы.
/TOURBUS.RU
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