Заработал Закон о реестре турагентов

В течение полугода туроператоры должны передать в новый реестр данные о своих агентах и субагентах

В России вступил в силу закон, согласно которому в стране начинает работать реестр турагентов - вскоре только зарегистрированные турагенты получат право на продвижение и реализацию туров.

Напомним, что закон был подписан президентом в марте 2021 года. Вести новый реестр должен Ростуризм. Порядок ведения реестра должно было установить Минэкономразвития России.

Туроператор будет вносить в реестр сведения о турагенте через электронные формы или личный кабинет в системе единого федерального реестра туроператоров. Также он будет обязан в срок до трех дней зафиксировать сведения об изменении или досрочном прекращении договора с турагентом. По инициативе правительства в закон введено понятие «субагент», под которым подразумеваются центры бронирования. Добавлять турагентов или субагентов в новый реестр, согласно принятому закону, будут туроператоры через личный кабинет в системе Единого реестра туроператора – это зафиксирует наличие договорных отношений между туроператором и агентом. Также туроператоры смогут сообщить о прекращении договора, после чего турагенты и субагенты не смогут продавать их туры. За нарушение этого положения, следует из закона, будет установлена административная ответственность. Закон вступил в силу с 1 января 2022 года, еще 180 дней будет отведено на то, чтобы туроператоры могли передать в новый реестр данные о своих агентах и субагентах. После этого турагенты и субагенты, не включенные в реестр, работать не смогут. Что же касается разъясняющего и конкретизирующего Закон приказа о порядке ведения реестра турагентов, то он должен вступить в силу с 1 марта 2022 г. и действовать по 31 декабря 2027 г.

Напомним также, что в начале апреля минувшего года Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за невнесение данных о турагентах в единый государственный реестр.

Документ вводит штрафы для турагентов, работающих незаконно или в отсутствии сведений о них в федеральном реестре турагентов, в размере от 5 до 15 тыс. рублей для граждан, от 10 до 30 тыс. рублей для должностных и от 50 до 100 тыс. рублей для юридических лиц.

Аналогичные санкции вводятся для должностных и юрлиц за рекламу и продвижение своих туристических услуг при отсутствии в едином реестре данных о заключении ими соответствующего договора с туроператором.

Кроме того, закон устанавливает ответственность для туроператоров за невнесение данных о турагентах, реализующих их услуги, в единый реестр, а для турагентов — о невнесении сведений о собственных субагентах. Штрафы для должностных лиц в обоих случаях также составят от 10 до 30 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 50 до 100 тыс. рублей. Этот закон должен вступить в силу с 1 июля 2022 года.

Закон о федеральном реестре турагентов обеспечит прозрачность отрасли и повысит доверие к ней туристов, сообщила ранее глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Это еще один очень важный шаг к повышению прозрачности отрасли. Теперь туристы смогут убедиться, что приобретают туристический продукт у добросовестного продавца, зарегистрированного в федеральном реестре. Это даст возможность, с одной стороны, обеспечить защиту прав туристов и, с другой – повысить доверие людей к отрасли и туристическому бизнесу", — заявила г-жа Догузова.

/TOURBUS.RU