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Кипр ужесточает правила въезда

Все туристы, в том числе вакцинированные, должны теперь сдавать ПЦР-тесты до вылета на остров

Кипр вновь ужесточает правила въезда. "С 4 по 15 января 2022 года все пассажиры, прибывающие в Республику Кипр, должны будут сдать ПЦР-тесты за 48 часов до прилета в аэропорты Ларнаки или Пафоса", - сообщает посольство РФ на Кипре.

Как напоминает АТОР, из российских вакцин Кипр признает только «Спутник V», и справка о тестировании теперь потребуется и привитым и невакцинированным путешественникам, за исключением детей до 12 лет.

Сохранится ли это требование после 15 января, станет известно позже: эпидемиологическая ситуация и соответствующие меры будут рассмотрена на заседании правительства Кипра на этой неделе.

Новое требование о ПЦР-тестах до вылета не отменяет действия других условий въезда и пребывания, отмечает также АТОР. Все путешественники в обязательном порядке заполняют форму CyprusFlightPass.

Как сообщает также посольство РФ на острове, «Сохраняется и требование, что все пассажиры вне зависимости от факта вакцинирования должны сдавать ПЦР-тесты по прибытии в кипрские аэропорты за свой счет». От этого тестирования освобождены дети до 12 лет.

Власти также рекомендуют использовать для защиты маски типа ΚN95 или FFP2. Использование защитной маски для лица во всех помещениях и на открытом воздухе является обязательным.

Также, как мы сообщали ранее, в настоящее время запрещен въезд на Кипр всем, кто в течение 14 дней до прибытия пребывал или был транзитом в 8 странах, таких как Южная Африка, Намибия, Лесото, Эсватини, Зимбабве, Мозамбик, Малави и Ботсвана.

/TOURBUS.RU



