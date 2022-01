Новости Ужесточение правил въезда на Кубу наших туристов не коснулось Посольство Кубы в РФ официально разъяснило новый порядок въезда иностранцев на остров Свободы, вступающий в действие сегодня

Власти Кубы с 5 января 2022 года ужесточили условия въезда в страну иностранных граждан, - сообщает Ассоциация туроператоров. По сообщению кубинских х СМИ, с сегодняшнего дня на остров более не пустят непривитых туристов, а всем вакцинированным нужно будет, помимо сертификата, предоставить и справку об отрицательном результате ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до вылета. Однако для граждан РФ сделано исключение. Как сообщили АТОРу в посольстве Кубы в Москве, действующие с 15 ноября 2021 года санитарные протоколы прибытия граждан РФ не меняются. Российским туристам для въезда на Кубу по-прежнему надо предоставить либо сертификат о вакцинации на английском языке (Куба признает все российские вакцины от COVID-19), либо справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, сделанного за 72 часа до вылета из страны пребывания. Справка должна быть в бумажном формате с оригинальной печатью на русском и английском языках. Детям до 12 лет никакие сертификаты и справки не нужны. Единственное изменение в правилах въезда для российских туристов в новом году касается предварительного заполнения электронной анкеты на портале D'Viajeros. Это нужно сделать за 72 часа, но не позднее, чем за 12 часов до вылета. Заполнять D'Viajeros надо на каждого члена семьи, в том числе, на несовершеннолетних. Прежде можно было заполнить эту форму в бумажном виде, но с 1 января анкета для въезда заполняется только онлайн. Платформа D'Viajeros доступна на портале Министерства транспорта Кубы на испанском и английском языках. В анкету вносятся: паспортные данные путешественника, дата и номер рейса, информация о багаже,аэропорт прилета, сведения о медицинском документе, с которым пассажир въезжает на Кубу (сертификат о вакцинации или ПЦР-тест на коронавирус), контактная информация (e-mail и телефон), сведения о месте проживания на Кубе, сведения о наличии симптомов COVID-19 за последние 15 дней. После этого туристу на электронную почту приходит PDF-документ с QR-кодом, который необходимо предъявить в аэропорту. Туроператоры также сообщили ключевые моменты в заполнении электронной формы D'Viajeros.Так, в ANEX Tour разъясняют, что в анкете серия и номер паспорта заполняется без пробела. Также без пробелов вносится номер рейса, и, в зависимости от прилета, выбирается нужный аэропорт. В PEGAS Touristik добавляют: в поле «провинции» тем, кто летит на курорты Кайо-Коко и Кайо-Гильермо надо выбрать Ciego de Avila, а всем путешествующим в Варадеро – Matanzas. Есть и «подсказки» по заполнению графы Sanitary Information. «В ответ на вопрос You must have a vaccination schedule or a PCR-RT test to travel to the Republic of Cuba – выбираем– Vaccination – SPUTNIK V. Schedule – выбираем FULL. Если турист летит с ПЦР-тестом нужно выбрать Test PCR-RT (NAAT)», – поясняют специалисты ANEX Tour. По информации посольства Кубы в Москве, по состоянию на конец декабря 2021 года на Кубе побывало более 145 тыс. россиян. Это второй по турпотоку результат российского рынка за всю историю российско-кубинских туристических обменов. По прогнозу кубинских властей, в 2022 году Кубу посетят более 200 тысяч россиян, - отмечает Ассоциация туроператоров. /TOURBUS.RU

