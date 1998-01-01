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Музей и сады Синсёдзи Дзэн в Хиросиме

Уникальный архитектурный комплекс - на холмах города Фукуяма

Откройте на собственном опыте духовную суть буддийского учения в Музее и садах Синсёдзи Дзэн. Это уникальный архитектурный комплекс на холмах города Фукуяма префектуры Хиросима, где обитают наблюдение, размышления, искусство и многое другое…

Здесь исследуете четырёхсотлетний храмовый зал, перенесённый из префектуры Сига. Полюбуетесь чайными домиками, выстроенными как точные копии тех, что были спроектированы много веков назад знаменитым мастером чайной церемонии Сэн-но Рикю. Посмотрите коллекцию древних свитков, живописи и каллиграфической росписи. И, конечно, прогуляетесь по изящно оформленной территории, усеянной цветами, пешеходными дорожками и традиционными садовыми элементами.

Желающие глубже погрузиться в учение дзэн смогут принять участие в часовом сеансе медитации или научиться копировать сутры. А для действительно алчущих тишины ума храм предлагает дневной ретрит с практиками, вегетарианским обедом, чайной церемонией и купанием в традиционной японской ванне…

Подробнее: https://www.japan.travel/experiences-in-japan/en/535/