«Турбизнес» говорит «Спасибо»!

Мы благодарим наших партнеров, читателей и коллег, которые провели с нами этот трудный год, и с нетерпением ждем встречи в январе-2022

Медиахолдинг «Турбизнес» и редакция портала Tourbus.ru поздравляют всех читателей, партнеров, коллег и друзей с наступающим Новым годом и Рождеством!

Здоровья вам и вашим близким, оптимизма и стабильного бизнеса!

Несмотря на то, что пандемия отступает пока что медленнее, чем мы все надеялись, прошедший год российский туризм пережил и выжил — и это главное. Самые пессимистичные прогнозы, к счастью, не оправдались. А восстановление Египта, летнее возвращение Турции, открытые границы Венгрии, Болгарии, Греции, Сербии и Хорватии, а также программа кешбэка помогли «удержаться на плаву» большинству профессионалов туризма.

«Несмотря ни на что» оптимистично смотрит в будущее и наш медиахолдинг. В уходящем году, несмотря на все сложности и ограничения, мы успешно провели весеннюю и осеннюю серии наших региональных Workshop, объехав десятки городов и вновь объединив турбизнес огромной страны от Калининграда до Новосибирска.

Нам, единственным на рынке профессиональной российской турпрессы, удалось в этом году выпустить и несколько традиционных красочных «бумажных» версии журнала «Турбизнес» - всё, как в старые добрые времена:)

Кроме того, при нашей технической поддержке в этом году активно прошли роудшоу Кубы, Венгрии и — новый для нас и очень успешный опыт — большая серия региональных воркшопов, организованных Комитетом по туризму Санкт-Петербурга.

Также, совместно с представительствами по туризму Испании, Эстонии, Саксонии и ряда других стран и регионов мы проводили обучающие онлайн-академии и бизнес-завтраки и выпускали тематические приложения, готовя туррынок к триумфальному возвращению в 2022 году пока что закрытых направлений.

В будущем году мы продолжим и расширим наши проекты — и ежедневные, такие как наша новостная лента, каждый день собирающая более 40 тысяч подписчиков, и аналитические — выпуск журналов и тематических приложений, и региональные — роудшоу, воркшопы, бизнес-встречи.





Спасибо, что были с нами в этом сложном году и до встречи 10 января 2022 года!

ВАШ "ТУРБИЗНЕС"