Новости Туристические регионы: Новогодние ограничения QR-коды в магазинах и общепите Петербурга вводятся со 2 января/ В Севастополе отменили QR-коды для заселения в отели/ Псковская область встретит праздники без дополнительных ограничений

QR-коды в магазимнах и общепите Петербурга вводятся со 2 января Ограничения в виде QR-кодов некритичны для туристов и бизнеса в Петербурге, заявил на пресс-конференции председатель городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев. "Активно путешествующие люди сейчас — это прошедшие вакцинацию. Пандемия по-прежнему является вызовом, создает сложности при путешествиях, но они не являются критичными. Пандемия нам диктует общие условия. Такие условия работы, какие они есть. Это не раз оценивалось, не раз обсуждалось. Я не буду давать дополнительных оценок", — сказал он, отвечая на вопрос, как введение QR-кодов отразится на туристическом потоке в Петербурге. QR-коды для посетителей общепита и непродовольственных магазинов начнут действовать в Петербурге со 2 января. В рамках совместного с властями Москвы проекта "Два города — миллион впечатлений" в Петербурге разработали новые зимние маршруты по современному и классическому городу, добавил г-н Корнеев. Один из маршрутов начинается на Дворцовой площади, проходит через Александровский сад рядом с Адмиралтейством, Манеж, Конногвардейский переулок, Военно-морской музей, Новую Голландию, старую и новую сцены Мариинского театра, набережную Крюкова канала и заканчивается в Никольских рядах. "Мы с нашими коллегами сделали новую новогоднюю подсветку. Это по сути новое прочтение классического Петербурга, его исторического района, в частности Коломны, где находится Новая Голландия, Никольские ряды", — отметил г-н Корнеев. В Севастополе отменили QR-коды для заселения в отели Правило предоставления QR-кодов для заселения в гостиницы Севастополя, которое действовало с лета, отменено, следует из поправок в указ губернатора о режиме повышенной готовности. В документе, опубликованном на сайте городского правительства во вторник, уточняется, что признается утратившим силу пункт об обязательном предоставлении при заселении в гостиницы одного из трех документов — сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании либо медотвода с результатом теста на коронавирус. Ранее во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Севастополе превысил 90%, это позволяет отменить ряд ограничений в регионе. Количество ежедневно выявляемых новых случаев коронавируса начало снижаться в Севастополе в ноябре: этот показатель опустился с максимальных 350 до 60. Как сообщалось, с 28 декабря также в Севастополе отменили QR-коды для посещения общественных мест. Псковская область встретит праздники без дополнительных ограничений по COVID-19 Власти Псковской области не будут вводить дополнительные ограничения по COVID-19 в период новогодних и рождественских праздников, сообщает пресс-служба региональной администрации. На заседании оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции губернатор Михаил Ведерников заявил, что в Псковской области шестую неделю фиксируется стабильное снижение заболеваемости. "Благодая улучшению эпидобстановки, а также ответственному отношению жителей области ко всем требованиям и рекомендациям, праздники мы встретим без дополнительных ограничений", — сообщил губернатор. Также г-н Ведерников рассказал о некотором ослаблении ограничительных мероприятий. Так, в новогоднюю ночь время работы общепита будет продлено до 02:00 мск, а в целом на праздниках будут разрешены салюты, а также ярмарки, но без уличных концертов на организованных сценах. Глава региона обратил внимание и на возможные риски и угрозы в существующих условиях. "Прежде всего, нужно принимать во внимание, что Псковская область — это привлекательный туристический регион. У нас будет много гостей. С одной стороны, это позволит ответственному бизнесу заработать, а с другой — создаст дополнительные эпидемические риски. Вызов для нас знакомый и хорошо отработанный", — заметил г-н Ведерников. /TOURBUS.RU

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