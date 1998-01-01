Российские туристы летят на новогоднююю Кубу

Куба вошла в топ-5 новогодних направлений для российских туристов, чему способствовало снятие жестких ограничений - были отменены обязательный карантин и ПЦР-тесты по прилете, также запрет на перемещение между регионами, - сообщает сегодня Российский Союз туриндустрии.

Как отметила руководитель PR-департамента компании «Анекс Тур» Алена Хитрова, «У нас поставлены чартерные программы в Варадеро и Кайо-Коко из Москвы. Дополнительно с 26 декабря стартовала полетная программа из Санкт-Петербурга в Варадеро с частотой раз в 11 ночей.

Программы организованы на рейсах Azur Air, все декабрьские заезды распроданы.

Чаще всего россияне бронируют поездки на 10 ночей с питанием «все включено».

По словам директора по связям с общественностью компании «Интурист» Дарьи Домостроевой, спрос на новогоднюю Кубу с начала осени и до настоящего момента остается очень активным, многие отели уже встали на «стопы». Оператор предлагает туры как на чартерной перевозке Azur Air, так и на прямых рейсах «Аэрофлота».

«Кубинцы отменили ПЦР-тесты в аэропорту, но туристам необходимо сделать его за 72 часа до вылета. Разрешили экскурсии по регионам острова, туристы охотно выезжают в Гавану, например, – заметила г-жа Домостроева. – Активнее всего бронируют туры в московских агентствах, также неплохо распродается чартерный вылет Azur Air из Санкт-Петербурга».

Она добавила, что в продажах оператора страна занимает пятое место по объемам на Новый год после Египта, Доминиканы, Турции и Арабских Эмиратов. Средняя стоимость тура составляет порядка 254 тысяч рублей на двоих.

В компании «TUI Россия», по информации РСТ, также наблюдают высокий спрос на Кубу. Рост интереса к направлению на зимние праздники специалисты оператора отмечали еще по акции раннего бронирования. «Наша полетная программа базируется на двух курортах – Варадеро и Кайо-Коко, у нас блоки мест на Аzur Air на обоих направлениях. Полеты заявлены не только на новогодний период, но и до конца мая. Как всегда, наибольшую активность по броням проявляют москвичи. Запрашивают, прежде всего, отели 5*», – сообщила ведущий менеджер по связям с общественностью Татьяна Коршунова.

Как отметила директор по туризму компании «Карибский клуб» Лада Попело, сейчас запрашивают и бронируют, скорее, февраль, март и апрель, а вот новогоднюю Кубу берут довольно мало. «На Новый год даже по раннему бронированию в ноябре было всего несколько заявок. Мы отправляем туристов в Гавану и Варадеро на регулярных рейсах «Аэрофлота». Возможно, с этим и связан довольно слабый спрос на направлении. Понятно, что на чартерах перелет выходит дешевле, хотя еще недавно билеты были не такие дорогие. Это сейчас они стоят по 200 тысяч рублей на Новый год», – говорит эксперт.

Напомним, что Оперштаб снял все ограничения по авиасообщению с Кубой с 1 декабря. По данным СМИ, российские туроператоры изучают возможность постановки прямых рейсов в Санта-Клару, Камагуэй и Ольгин, а также расширение объемов перевозки на курорт Варадеро.

Ранее Куба с 7 ноября отменила обязательный карантин для прибывающих иностранных туристов, а с 15 ноября – ПЦР-тесты на коронавирус, которые путешественники должны были сдавать в аэропортах сразу по прилету.

С 22 ноября Минтранс Кубы для ускорения прохождения пограничного контроля в аэропортах страны запустил электронную форму анкеты для прибывающих туристов, с ее помощью путешественники быстрее смогут получить QR-код.

В настоящее время для путешествий на Кубу принимаются как бумажные, так и электронные анкеты, однако с 1 января 2022 года бумажный вариант будет упразднен.

Отметим также, что ранее в беседе с нами Хуан Карлос Эскалона Пельисер, директор российского представительства Министерствa туризма Кубы, отметил, что, по его мнению, российский рынок по итогам 2021 года может повторить успех допандемийного 2019 года, когда в страну прибыло прибыло 178 тыс. российских туристов.

/TOURBUS.RU