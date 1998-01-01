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29 декабря
2021 – ПОДВОДИМ ИТОГИ И СТРОИМ ПЛАНЫ
Мы завершаем публикацию мнений руководителей туриндустрии и ведущих экспертов туррынка, подводящих итоги уходящего сложного года и прогнозирующих развитие событий в году наступающем...
Дмитрий Чернышенко, вице-премьер правительства РФ:
- 2021 год оказался намного более успешным для внутреннего туризма, чем предыдущий. Благодаря мерам национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" удалось не только сдержать негативное влияние пандемии, но и развивать туристическую отрасль. Отрасль быстро адаптировалась под ковидные ограничения – и это важное достижение.
Большинство курортных направлений по итогам года на 15-20% превзойдут показатели 2019 года. Это прежде всего Краснодарский край и Республика Крым. Среди тех, кто полностью восстановится и даже вырастет, также есть новые направления, которые смогли привлечь к себе внутренних туристов: Калининградская область, Камчатский край, республики Алтай, Карелия и ряд других.
Новые меры государственной поддержки в сфере туризма – чартеры, гранты, программы кешбэка, вошедшие в нацпроект, – активно использовались и применялись в этом году по всей территории России. Только программой туристического кешбэка воспользовались более 1,6 млн россиян. На карты им напрямую вернулось 6,7 млрд рублей.
Началась работа с корпорацией "Туризм.РФ" по созданию инфраструктуры. В настоящее время отобраны для реализации первые 53 инвестиционных проекта в 27 регионах. Ряд соглашений о развитии туристической инфраструктуры будут подписаны в феврале на Российском инвестиционном форуме, который пройдет на площадке федеральной территории "Сириус" в Сочи.
Инвестиции в туризм - одни из самых эффективных. На каждый вложенный рубль мы видим 10 рублей привлеченных внебюджетных средств.
Cергей Корнеев, руководитель Комитета по развитию туризма Петербурга:
- Наша основная задача в это сложное время - сохранить репутацию города как крупного туристского центра международного уровня, привлекая гостей интересными и разнообразными предложениями. Поэтому мы много рассказываем туристам о классическом Петербурге и Новой туристкой географии, одновременно стараясь максимально поддержать отрасль.
Поскольку в 2022 году общий объем мер поддержки составит дополнительно около миллиарда рублей, это позволит сохранить туристскую инфраструктуру Петербурга и качество оказываемых гостям услуг на самом высоком уровне. Наш город останется по-прежнему гостеприимным и по-новому привлекательным для всех категорий гостей.
Зарина Догузова, руководитель Федерального агентства по туризму:
- У нас одна из лучших динамик восстановления внутреннего туризма в мире. По нашим предварительным прогнозам, до конца 2021 года турпоток внутри России составит 56 млн человек — это люди, которые хотя бы на одну ночь останавливались в отелях. Это значит, что мы почти на 90% восстановим объемы внутреннего туризма к показателям 2019 года.
При этом есть регионы, которые полностью восстановят либо даже превзойдут показатели 2019 года. Это прежде всего Крым, Краснодарский край и такие набирающие популярность направления, как Алтай, Камчатка, Калининградская область, Карелия, Сахалин, Мурманская область, Дагестан, Кабардино-Балкария и др.
Тяжелее всего пришлось тем направлениям, которые высоко зависимы от иностранного и бизнес-потока: Москве, Санкт-Петербургу, Владивостоку и др. Здесь пока еще падение и по турпотоку, и по деньгам.
Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России:
- Благодаря открытию новых возможностей отдыха в России, в регионах РФ на 8-10% выросло количество возвратных туристов. И все же общий поток туристов в сфере внутреннего туризма, по экспертной оценке, в 2021 году будет меньше на 5-10% по сравнению с допандемийным уровнем 2019 года.
По предварительным данным Аналитической службы АТОР, по 16 востребованным странам в 2021 году выехали около 7,7 млн человек. Это меньше, чем выехало в эти же страны россиян в 2019 году на 40%. В реальности падение объемов выездного рынка гораздо больше – ведь за рамками этого списка по-прежнему закрытые для российских туристов популярные страны Европы и Юго-Восточной Азии.
По итогам 2021 года наиболее стабильным сегментом туристического рынка оставался премиальный. Его доля в общем спросе как внутри страны, так и за рубежом составила около 23%.
Въездной туризм при этом оказался наиболее пострадавшим от пандемии. За три квартала 2021 года Погранслужба зафиксировала всего 178 тыс. визитов иностранцев в туристическими целями.
Пока для въездного туризма перспектив не видно. Сроки запуска электронной визы пока никто не может назвать, а без нее серьезные темпы восстановления невозможны. Компаниям, которые специализируются на приеме иностранных туристов в России, сейчас нужны специальные меры поддержки
По нашим оценкам, в 2022 году туризм будет всецело зависеть от обстановки в мире с коронавирусом и вводимыми ограничениями, и прогнозы будут в любом случае очень вероятностными. Но тем не менее, среднеоптимистичный прогноз АТОР на развитие событий в туризме в 2022 году выглядит следующим образом:
- Пандемия продолжится. Ограничения на международный туризм будут постепенно и неравномерно сниматься.
- Прогнозируется «ползучее» введение т.н. «паспортов вакцинации». Оно будет влиять на возможности передвижения внутри страны и между странами. Это будет уменьшать объем рынка в международном туризме и порождать «серый рынок» размещения внутри страны.
- Сохраняется состояние «стабильной нестабильности» в связи с регулярным вводом новых ограничений и их периодических отмен.
- Организованный туризм продолжит демонстрировать устойчивость и постепенное восстановление. Будет и далее укреплять свои позиции в массовом и премиальном сегментах рынка, так как в силу наличия сложных режимов въезда и нестабильной ситуации с открытием новых направлений туристу будет нужна поддержка в виде экспертов – туроператора и турагента.
- Доля внутреннего туризма в продажах туроператоров продолжает расти.
- Перспективы въездного туризма неясны. Без электронной визы рассчитывать на быстрый рост потока невозможно.
/TOURBUS.RU
При подготовке обзора использованы материалы РБК, «Интерфакс», АТОР
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