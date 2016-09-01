Росавиация выдала многочисленные допуски по туристическим направлениям на 2022 год

Наибольшее количество допусков выдано по направлениям в Греции, Испании, Доминикане и ОАЭ

Росавиация выдала авиакомпаниям очередные допуски на регулярные и чартерные рейсы за границу. Наибольшее количество допусков выдано по направлениям в Греции, Испании, Доминикане, расширена география вылетов в Дубай, - сообщает сегодня Ассоциация туроператоров.

При этом АТОр напоминает, что решение о выдаче данных допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам, указанным в приказе Росавиации. Допуск – это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов.

Так, сообщается, что авиакомпания S7 Airlines получила допуски на рейсы в Варну (Болгария) из Саратова, Омска, Челябинска, Воронежа, а также в Бургас из Челябинска. Авиакомпания Smartavia получила допуск на регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Пловдив.

«ИрАэро» сможет значительно расширить географию полетов в Грецию. Перевозчик получил допуски на рейсы в Салоники, Афины, Кос из многих городов России. Новые допуски на регулярные рейсы в Грецию также получила авиакомпания Nordwind: Салоники из Нальчика, Миконос из Уфы, Закинтос, Санторини, Ханья из Санкт-Петербурга и Закинтос из Краснодара.

У авиакомпании PEGAS Fly - новые допуски на рейсы из Анапы, Владикавказа в Салоники, у AZUR air – допуски на Корфу из Жуковского, у Royal Flight– Корфу из Уфы и Перми, у Smartavia– Корфу из Калининграда.

Авиакомпании «Аэрофлот» и AZUR air получили разрешение увеличить количество рейсов в Доминикану. Нацперевозчик сможет выполнять семь рейсов в неделю в Пунта Кану, а AZUR air– 8 рейсов в неделю в Ла-Роману.

В очередной раз большое количество допусков выдано на рейсы в Испанию. Выданы допуски на рейсы в Барселону, Бильбао, Жирону, Аликанте, Валенсию, на Тенерифе, Гран-Канарию, Ибицу.

Новые допуски получили в том числе и туристические (чартерные) авиакомпании: Nordwind, AZUR air, «Победа», S7 Airlines, Smartavia, Nordstar, «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», «ИрАэро», «Ютэйр».

Авиакомпания «Победа» получила допуски на рейсы из Москвы в Тревизо, Римини и Бергамо (Италия). Они будут действовать только в текущем зимнем сезоне.

Авиакомпания AZUR air получила допуски на регулярные рейсы в Малайзию: Куала-Лумпур из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска. Оперштаб РФ пока не открывал эту страну для полетов, но Малайзия готова принимать российских туристов при наличии прививки.

Авиакомпании S7 Airlines, Nordwind, Royal Flight смогут расширить объем перевозки из Москвы в Дубай (ОАЭ) в период зимнего сезона 2021/22 гг.

Также Nordwind (Санкт-Петербург, Самара), AZUR air (Санкт-Петербург, Тюмень, Новосибирск, Новокузнецк, Красноярск, Кемерово, Астрахань, Екатеринбург) и «Азимут» (Ростов-на-Дону, Минеральные воды, Краснодар) смогут летать этой зимой в Дубай из разных городов России. Оперативный штаб снял все ограничения на перевозку в ОАЭ, поэтому эти рейсы могут выполняться перевозчиками (если указанные российские аэропорты открыты для международных рейсов).

Nordwind сможет расширить географию полетов в Саудовскую Аравию. Перевозчик получил допуски на рейсы в Джидду из Екатеринбурга, Сочи, Уфы и Санкт-Петербурга и в Эр-Рияд из Краснодара и Сочи. Авиаперевозка в Саудовскую Аравию открыта пока в ограниченном режиме.

S7 Airlines получила допуски на новый рейсы в Даламан (Турция) из Саратова, Челябинска, Омска.

Выданы допуски и на чартерные рейсы по трем направлениям. Правда, из них реализовать можно только одно: AZUR air будет летать в зимнем сезоне в Ла-Роману (Доминикана).

Еще несколько допусков на чартеры получили авиакомпании снова на направления в Испании. AZUR air получила допуски на Барселону и Пальма-де-Майорка из Москвы, «Аэрофлот» – на Севилью из Москвы. Эти допуски запрошены на летний сезон 2022 г. , если страна откроется для российских туристов.

Авиакомпания «Азимут» получила допуск на чартерные рейсы в Тель-Авив из Краснодара, Ростова-на-Дону и Минеральных вод. Напомним, что сейчас Израиль закрыт для регулярных и чартерных рейсов из России.

/TOURBUS.RU