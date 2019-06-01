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В Таиланд за 800 тысяч или в Иркутск — за 215 тысяч?

Аналитики сервиса Яндекс.Путешествия рассказали о бронировании самых дорогих ж/д и авиабилетов на грядущие новогодние каникулы

Аналитики сервиса Яндекс.Путешествия изучили данные по поиску и бронированию ж/д и авиабилетов и нашли самые дорогие заказы на грядущие новогодние каникулы.

За самые дорогие новогодние авиабилеты пользователь Яндекс.Путешествий заплатил почти 800 тыс. рублей — это перелёт на несколько человек из Москвы до Таиланда и обратно.

Следующими по стоимости стали перелёты из Москвы в жаркую Доминиканскую Республику за 260 000 рублей и в Иорданию — за 220 000 рублей. Замыкают пятёрку самых дорогих перелётов за границу заказы с авиабилетами из Москвы до Казахстана за 200 000 рублей и до Сербии за 150 000 рублей.

Самый дорогой заказ с новогодним перелётом по России — из Москвы в Иркутск — был приобретён за 215 000 рублей. За ним следуют авиабилеты по следующим маршрутам: Москва - Мурманск за 170 000 рублей, Владивосток - Сочи за 130 000 рублей и Хабаровск - Москва за 106 000 рублей и Набережные Челны-Краснодар за 80 000 рублей.

За самые дорогие ж/д-билеты по маршруту Санкт-Петербург - Москва в один конец пользователь заплатил 84 000 ₽. Чуть дешевле обошлось путешествие на несколько человек из Москвы до Минеральных Вод — 78 000 ₽.

На третьем месте также поездка из Санкт-Петербурга в Москву за 58 000 ₽ на нескольких пассажиров.



Напоним, что ранее мы сообщали, что по данным ресурса Ostrovok.ru, в тройку самых востребованных внутренних направлений у самостоятельных туристов вошли Москва, Санкт-Петербург и Ялта. Среди наиболее популярных внутренних направлений (топ-10) самое дорогое размещение туристы забронировали в Красной Поляне – в среднем 18000 рублей за ночь в номере на двоих.

При этом в большинстве городов, попавших в топ-10, туристы резервируют размещение в диапазоне от 4000 до 5000 рублей – такова средняя стоимость забронированной ночи в Санкт-Петербурге (4000 рублей), Сочи (4400 рублей), Севастополе (4500 рублей), Казани (4700 рублей), Нижнем Новгороде (4700 рублей), Ярославле (5000 рублей).

Ночь в отеле Москвы обходится туристам в 3600 рублей, а в Симферополе в 3000 рублей – эти города стали самыми бюджетными направлениями в десятке лидеров.

На новогодние праздники самыми зарубежными популярными остаются направления, сохраняющие доступность для российских туристов. Так, в пятерку лидеров вошли Дубай, Афины (спрос на это направление увеличился в шесть раз по сравнению с 2020 годом), Стамбул, Хургада, а также Будапешт.

Самым дорогим направлением из указанных стал Дубай, где туристы бронируют отели средней стоимостью 16.000 рублей за ночь.

Номер в отелях Будапешта и Стамбула обходится туристам в среднем в 7700 рублей за сутки. Несколько бюджетнее стоит размещение в гостиницах Хургады (6700 рублей) и Афин (6100 рублей).

/TOURBUS.RU

