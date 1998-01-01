Бюро по туризму Азербайджана присоединяется к Глобальной туристской пластиковой инициативе

Бюро будет содействовать тому, чтобы не допустить попадания пластика в окружающую среду, и поощрять туристические компании ликвидировать или переработать ненужные им пластиковые изделия

Выполняя свои обязательства по развитию устойчивого туризма в стране, Бюро по туризму Азербайджана присоединилось к инициативе Всемирной туристской организации по ликвидации пластиковых отходов (Global Tourism Plastics Initiative – GTPI). Несмотря на сложности, обусловленные пандемией, Бюро разрабатывает новые проекты и инициативы в области устойчивого и социально ответственного туризма, привлекая к сотрудничеству ведущие местные организации.

«Понимая важность активных действий для устойчивого развития, мы рады поддержать международную инициативу по снижению воздействия туриндустрии на окружающую среду, объединив усилия со всеми партнерами», – подчеркнул Главный исполнительный директор Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид.

В рамках глобальной туристской пластиковой инициативы Бюро будет содействовать тому, чтобы не допустить попадания пластика в окружающую среду, и поощрять туристические компании ликвидировать или переработать ненужные им пластиковые изделия к 2025 году. С этой целью, совместно с местными партнерами, Бюро планирует провести дискуссии и встречи с экспертами туриндустрии и ведущими специалистами по проблемам пластикового загрязнения и пластиковых отходов. Кроме того, будут предприняты шаги, направленные на формирование нового отношения туристов, приезжающих в Азербайджан, к переработке и повторному использованию пластиковых изделий, а также на подготовку и обучение гидов-специалистов.

Инициатива GTPI разработана и реализуется Всемирной туристской организацией совместно с Программой ООН по окружающей среде и фондом Ellen MacArthur Foundation в рамках Программы по устойчивому туризму «Одна планета». Она нацелена на развитие циркулярной экономики, увеличение объема переработки пластика и на согласованные действия по борьбе с загрязнением окружающей среды.