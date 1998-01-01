Россияне уже потратили на «вакцинные туры» более трехсот млн рублей

К направлениям для вакцинации, наряду с Хорватией, Сербией, Болгарией и Грецией, в последнее время прибавилась и Армения

Спрос на вакцинные туры активно растет, - сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, которую сегодня цитирует «Интерфакс».

«В сентябре туроператоры начали продавать вакцинные туры за рубеж. В среднем в неделю они обрабатывают от 20 до 100 заявок от желающих пройти за рубежом полный курс иммунизации или получить бустерную дозу прививки иностранной вакциной. Точной статистики нет, но по оценкам туркомпаний, вакцинные туры приобрели более 6 тыс. человек.

Учитывая среднюю стоимость тура, можно предположить, что россияне потратили на эти поездки совокупно около 310 млн рублей», — рассказала она.

Как отметила Майя Ломидзе, с момента появления в продаже вакцинных туров список стран, предлагающих такие услуги, заметно вырос.

«Лидером спроса на вакцинные туры является Хорватия. По данным туроператоров, на эту страну приходится от трети до 99% бронирований. Востребованность направления связана с возможностью бесплатной вакцинации разными препаратами (Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna и AstraZeneca), разнообразием вариантов авиаперелета и возможностью оформления визы в Москве и регионах», — пояснила эксперт.

На втором месте по количеству бронирований вакцинных поездок – Сербия, где можно привиться такими препаратами, как Pfizer, AstraZeneca и Sinopharm. Из очевидных преимуществ страны – безвизовый въезд и недорогая авиаперевозка.

«На третье место вышла Болгария, где можно привиться препаратом Pfizer, но особым спросом пользуется однократная прививка Johnson & Johnson. По информации туроператоров, также растет спрос на прививочные туры в Грецию, потому что греческое консульство лояльно в выдаче шенгенских виз», — рассказала эксперт.

Как сообщила представитель АТОР, в среднем тур за однократной вакциной Johnson & Johnson в Хорватию, Болгарию или Грецию на 2-3 дня с авиабилетами обойдется в 500-600 евро на человека при проживании в отеле 3* с завтраками. Двухкомпонентной вакциной можно привиться в Сербии. Стоимость поездки от 500 евро, но ездить придется дважды.

«В конце октября Европейская комиссия приняла решение признать ковид-сертификаты, выданные в Армении. Там можно привиться препаратами AstraZeneca и Moderna, а также китайскими CoronaVac и Sinopharm. Стоимость двухкомпонентной вакцинации в Армении начинается от 400 евро за поездку с авиаперелетом, если ехать отдельно за второй дозой, указанная сумма удваивается», — добавила г-жа Ломидзе.

Эксперт уточнила, что спрос на вакцинные туры за рубеж во многом зависит от признания Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) «Спутника V». По оценкам туроператоров, если российскую вакцину в ближайшие месяцы не признают, то спрос вырастет еще на 20-40% в зависимости от направления.

/TOURBUS.RU