«Россия» в январе полетит из Северной столицы на Адриатику

Наши эксперты комментируют начало рейсов российского перевозчика из Петербурга в Загреб и Любляну

Авиакомпания "Россия" с конца января 2022 года открывает грузопассажирские рейсы из Санкт-Петербурга в Любляну (Словения) и Загреб (Хорватия), сообщает пресс-служба компании.

Полеты в столицу Словении начнут выполняться с 22 января из аэропорта Пулково" один раз в неделю по субботам, в столицу Хорватии — с 23 января по воскресеньям. На маршрутных линиях будут эксплуатироваться Airbus A320.

Согласно расписанию, в Любляну самолеты "России" будут вылетать из Пулково в 10:00 и прибывать в столицу Словении в 11:05, обратный рейс — в 12:05, прибытие — в 17:10 (время местное для аэропортов).

В Загреб вылеты планируются в 11:05, прибытие — в 12:15. Обратные рейсы будут отправляться в 13:15, приземлятся — в 17:55.

По информации СМИ, минимальная стоимость авиабилета на первые вылеты составляет порядка 7 тыс. руб., включая только ручную кладь весом до 10 кг. За провоз багажа необходимо доплатить около 4500 руб. Возвратный тариф обойдется почти в 20 тыс. руб., а полет в бизнес-классе – от 47 тыс. на человека.

На данный момент Словения открыта для российских туристов. Для пересечения границы путешественникам необходимо предоставить сертификат о вакцинации против COVID-19 (ключая «Спутник V»), или справку о перенесенном заболевании, либо отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов.

В свою очередь, для посещения Хорватии с туристическими целями также документ, свидетельствующий об иммунизации против коронавируса, или отрицательный результат ПЦР-исследования. Обе страны принимают документы на оформление виз.

«Оба эти направления, Хорватия и Словения, особенно зимой, обычно не слишком востребованы среди потенциальных организованных туристов, - считает менеджер компании «Путешествуем вместе» Дмитрий Зимин. – Однако в нынешней ситуации, когда подавляющая часть европейских стран для путешественников из России закрыта, они, особенно у индивидуальных туристов, вполне могут быть востребованы. С учетом довольно доступных цен (сейчас билет в Загреб из Петербурга продается за 7,2 тыс. рублей на пассажира в одну сторону), спрос вполне вероятен».

«В Петербурге выбор направлений полета в зимний сезон невелик, а многие европейские из них из-за коронавирусных ограничений для туристов недоступны, - констатирует глава компании «Леон элит тревел» Жанна Ямпольская. – Поэтому появление прямой перевозки в страны, которые достаточно лояльны к приему россиян, уже можно считать достижением.

Особенно интересна может оказаться петербуржцам Хорватия, которая предоставляет и возможность получения укола вакциной, фактически открывающей «двери» в Евросоюз. Поэтому спрос, во всяком случае со стороны индивидуальных туристов, на эти рейсы будет».

/TOURBUS.RU