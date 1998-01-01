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28 декабря
Греция усилилит с 3 января антикоронавирусные ограничения
Новые меры принимаются на фоне резкого роста заражения коронавирусом в последние дни
Власти Греции с целью сдержать дальнейший рост заболеваемости COVID-19 введут 3-16 января ряд дополнительных ограничений, которые в основном коснутся ночных развлекательных заведений, сообщает газета The Guardian, которую цитирует «Интерфакс».
Так, глава Минздрава Греции Танос Плеврис объявил, что маски высокой степени защиты будут обязательны для ношения в супермаркетах, общественном транспорте, заведениях общепита.
Барам и ресторанам нужно будет закрываться в полночь, а за одним столиком нельзя будет размещать больше, чем шесть посетителей.
"Если мы определим, что эти меры не исполняют, мы запретим исполнение музыки в развлекательных заведениях", — отметил министр.
Также заполняемость трибун на спортивных мероприятиях должна составлять либо 10% от вместимости, либо 1 тыс. человек. Дома престарелых можно посещать лишь при наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного в течение 48 часов до визита.
В понедельник за сутки в Греции выявили рекордные 9284 случая COVID-19, 66 человек скончались из-за коронавируса.
Ранее в декабре Минздрав Греции отменил массовые мероприятия на новогодние и рождественские праздники, а также обязал жителей носить маски для сдерживания распространения варианта коронавируса "омикрон".
За весь период пандемии в Греции было выявлено более 1 млн случаев заражения вирусом и около 20,4 тыс. смертей от последствий заболевания, примерно 997 тыс. человек выздоровели.
Как мы сообщали ранее, что с 19 декабря все прибывающие в Грецию, независимо от статуса вакцинации, обязаны до вылета пройти ПЦР-тестирование (не ранее 72 часов) или экспресс-тестирование на антигены (не ранее 24 часов). Отрицательный ПЦР-тест теперь нужен детям с 5 лет (раньше было с 12 лет).
Кроме того, с 15 декабря срок действия справки о перенесенном COVID-19, с которой можно въезжать в Грецию, составляет 90 дней (ранее было 180 дней).
Исключением являются справки переболевших, выданные в период с 15 июля по 31 октября 2021 года включительно. Они считаются действительными в течение 180 суток, как и прежде.
Напомним, что Греция принимает туристов, привитых российскими вакцинами "Спутник V", "КовиВак" и "ЭпиВакКорона".
Если тест будет положительным у непривитого туриста, то пассажиру придется пройти дополнительный ПЦР-тест. Если и он будет положительным, то путешественнику придется соблюдать карантин 10 дней в специализированной гостинице, адаптированной под обсерватор. По завершении карантина нужно будет сдать еще один ПЦР-тест.
Если иностранный пассажир вакцинирован, а экспресс-тест по прибытии покажет положительный результат, то он останется в изоляции в течение 7 дней и затем также сдает ПЦР-тест.
Кроме того, всем путешественникам необходимо накануне дня прилета в Грецию заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form) с указанием контактных данных в Греции, после чего получить QR-код, который предъявляется на границе, как и ваучер на проживание в отеле. Без PLF туриста не посадят в самолет. Код приходит в 0:00 дня поездки.
/TOURBUS.RU
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