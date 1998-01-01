Новости 2021 – ПОДВОДИМ ИТОГИ И СТРОИМ ПЛАНЫ В преддверии зимних праздников мы продолжаем публиковать мнения ведущих экспертов туррынка, подводящих итоги уходящего сложного года и прогнозирующих развитие событий в году наступающем...

Райко Ружичка, глава представительства по туризму Хорватии в России: - В этом году мою страну посетят около 145 тысяч российских туристов, что составляет около 95% от уровня допандемийного 2019 года. Цифры были бы еще выше, но иногда консульство Хорватии просто не успевало выдавать визы из-за огромного спроса. А в последние три месяца, благодаря «вакцинным турам», турпоток в Хорватию из России оказался даже на 30-40% выше, чем за тот же период 2019 года. При этом мы отмечаем, что многие туристы, приезжающие в Хорватию на вакцинацию, затем собираются вернуться сюда, чтобы провести в чудесном зимнем Загребе новогодние и рождественские праздники. Если пандемия, как мы все надеемся, в наступающем году пойдет на спад, мы ожидаем, что российский турпоток в Хорватию как минимум повторит рекорд 2012 года, когда нашу страну посетило около двухсот тысяч русских туристов. Владимир Рубцов, коммерческий директор компании TUI Россия: - Это был достаточно успешный год для нашей компании, мы обслужили около 1,9 млн туристов. И первым важным фактором стало открытие Египта. Прежде туристы могли добраться на курорты через Каир и третьи страны, но уже в сентябре полетели чартеры из России. В 2022 году мы планируем обслужить 3,2 млн туристов, и мы прогнозируем эту цифру за счет тех направлений, которые уже открыты для российских туристов. Одним из основных направлений для отдыха в 2022 году станет Египет, куда TUI Россия планирует отправить более миллиона туристов. Мы продолжаем развивать и нашу региональную полетную программу. В этом году уже более 50% наших туристов путешествовали из регионов. Мы продолжим развивать это направление, и в 2022 году планируем летать из 38 городов России в разные страны. Кроме того, в 2021 году компания активно развивала внутренний туризм, преждеблагодаря поддержке со стороны российских властей в виде субсидирования чартерной перевозки. В новом году мы будем активно развивать и это направление. Станислав Сацук, гендиректор онлайн-сервиса Travelata.ru: - 2021 год оказался сложным и противоречивым для туристической отрасли. В выездном туризме турпоток упал на 40%, в то время как во внутреннем туризме он вырос по сравнению с 2019 годом на 5–20%, в зависимости от региона. Нашему сервису Travelata.ru удалось найти точки роста и воспользоваться возможностями 2021 года. В итоге рост нашей компании составил около 20% по сравнению с 2019 годом. Лидером в 2021 году среди организованных туристов в нашей компании стала Турция, хотя ее доля уменьшилась по сравнению с прошлым годом благодаря открытию Египта. На втором месте оказались курорты России. Египет, открытия которого ждали очень давно, занял третье место. Изменения в популярных направлениях увеличили долю туров с системой «все включено» и размещением в отелях уровня 5*. Поведение туристов по сравнению с прошлым годом изменилось мало — лишь немногие бронировали туры заранее и то незначительно. При этом более трети туристов принимали решение о поездке меньше чем за неделю до вылета. Мария Ушакова, генеральный директор компании «Арт-Тревел»: - Результаты 2021 года, безусловно, надо оценивать как позитивные. Изменился спрос, есть перемены и в контингенте клиентов, однако в целом год оказался более успешным, чем прошлый. Хотя, конечно, его окончание оказалось изрядно «смазано» введением системы QR-кодов и запретами на организованный отдых детских групп. Совершенно непонятно, почему семьям с детьми путешествовать можно, а школьному классу в целом нельзя… В результате в последние два месяца продажи внутрироссийских туров резко упали, поскольку чехарда с запретами и их отменой не позволяет людям планировать отдых загодя. Эдуард Демидов, председатель комиссии отельеров организации «Опор России»: - Несмотря на рост загрузки и иных показателей в гостиничном секторе, ситуация остается довольно сложной - многие объекты размещения ещё не покрыли те убытки, которые были получены в 2020 году. И любая помощь, которая оказывается на сегодняшний день, является крайне эффективной, потому что скачки рынка по недозагрузке, по изменению обстановки, по локдаунам и т. д. приводят к нестабильности получаемых денежных средств. Светлана Коваль, руководитель российского отдела компании «Бон-тур»: - Этот год, безусловно, для развития внутреннего туризма позитивен. Можно со всей уверенностью говорить о том, что по всем внутренним направлениям, за исключением разве что Петербурга, есть существенный рост. В Северной столице, к сожалению, развитие внутреннего туризма сдерживается порой излишними ограничительными мерами, которые не позволяют реализовать весь его потенциал. При этом стоит отметить, что пандемия способствовала росту внутреннего туризма: после того, как весной и в начале лета 2020-го он был поставлен на паузу, с середины лета прошлого года объемы растут и увеличивается число направлений поездок. И есть все основания говорить о том, что сейчас внутренний туризм стал ведущим направлением работы нашей компании. /TOURBUS.RU ОКОНЧАНИЕ ОПРОСА - В НАШЕМ ЗАВТРАШНЕМ ИТОГОВОМ ВЫПУСКЕ

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