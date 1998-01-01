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Российские туристы собрались на Новый год в Петербург, Ялту, Стамбул, Афины и Будапешт

Эксперты онлайн-сервиса Ostrovok проанализировали особенности новогоднего бронирования российских и зарубежных отелей в этом сезоне

Аналитики сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru выяснили, где российские туристы забронировали гостиницы на предстоящие новогодние праздники (30 декабря 2021 – 9 января 2022) и в какую сумму им это обошлось. По данным Ostrovok.ru, в тройку самых востребованных внутренних направлений у самостоятельных туристов вошли Москва, Санкт-Петербург и Ялта.

В среднем туристы бронируют отели на внутренних направлениях стоимостью 4500 рублей за сутки за номер на двоих – это на 4% ниже, чем в аналогичный период 2020 года, но на 13% выше показателей 2019 года. Средняя продолжительность бронирования при этом не изменилась и составила три ночи.

Среди наиболее популярных внутренних направлений (топ-10) самое дорогое размещение туристы забронировали в Красной Поляне – в среднем 18000 рублей за ночь в номере на двоих. Отдых в отелях Ялты обходится туристам в 7000 рублей за ночь.

В большинстве городов, попавших в топ-10, туристы резервируют размещение в диапазоне от 4000 до 5000 рублей – такова средняя стоимость забронированной ночи в Санкт-Петербурге (4000 рублей), Сочи (4400 рублей), Севастополе (4500 рублей), Казани (4700 рублей), Нижнем Новгороде (4700 рублей), Ярославле (5000 рублей).

Ночь в отеле Москвы обходится туристам в 3600 рублей, а в Симферополе в 3000 рублей – эти города стали самыми бюджетными направлениями в десятке лидеров.

В поездках по России туристы отдают предпочтение трехзвездочным (26% бронирований) и четырехзвездочным (20%) гостиницам, а также отелям без звезд (20%). На долю пятизвездочных гостиниц приходится только 4% броней.

Выбирая зарубежные направления, туристы, как правило, бронируют отели стоимостью 9500 рублей за ночь – это на 11% ниже, чем в аналогичный период 2020 года, но на 40% выше уровней 2019 года (что объясняется валютными колебаниями и подорожанием доллара к рублю на 20%). Средняя продолжительность бронирования составляет семь ночей, в 2020 году – восемь ночей, в 2019 – шесть ночей.

На новогодние праздники самыми популярными остаются направления, сохраняющие доступность для российских туристов. Так, в пятерку лидеров вошли Дубай, Афины (спрос на это направление увеличился в шесть раз по сравнению с 2020 годом), Стамбул, Хургада, а также Будапешт.

Самым дорогим направлением из указанных стал Дубай, где туристы бронируют отели средней стоимостью 16.000 рублей за ночь. Номер в отелях Будапешта и Стамбула обходится туристам в среднем в 7700 рублей за сутки. Несколько бюджетнее стоит размещение в гостиницах Хургады (6700 рублей) и Афин (6100 рублей).

Бронируя отели за рубежом, туристы отдают предпочтение гостиницам категории четыре звезды (35% бронирований), три звезды (25%) и пять звезд (12%).

/TOURBUS.RU