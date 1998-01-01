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27 декабря
Индонезия передумала закрывать границы на Новый год
Страна признает вакцину «Спутник», однако попасть на остров Бали россиянам по-прежнему непросто
Власти Индонезии с 3 декабря ужесточили условия въезда для иностранных граждан, увеличив обязательный карантин с 7 до 10 дней. Список ограничений планировалось продлить и на период новогодних праздников, - сообщает АТОР.
Так, министр культуры страны Мухаджир Эфенди ранее анонсировал введение с 24 декабря по 2 января на всей территории страны «третьего уровня опасности», предполагающего ограничения на работу кафе и магазинов, а также уменьшение срока действия ПЦР-тестов.
Однако, позже стало известно, что такие ограничения введены не будут, поскольку эпидемиологическая ситуация в стране начала стабилизироваться.
Не была принята и инициатива введения максимальных ограничений для иностранных граждан, вплоть до закрытия границ страны на период новогодних праздников – с 24 декабря по 2 января. Информация о предстоящем возможном закрытии страны была опубликована после получения соответствующих данных от туристического офиса Индонезии в России (VITO Russia).
После информации о том, что границы страны закрыты не будут, АТОР обратился за комментариями в VITO Russia. Там пояснили, что в Индонезии на протяжении нескольких недель активно обсуждали закрытие границ страны и такой сценарий был более чем реален.
«Мы предположили, что такое решение, судя по активности его обсуждения, будет принято и посчитали своим долгом предупредить об этом россиян, защитив наших путешественников от проблем, которые могли возникнуть в случае закрытия границ Индонезии. Поездки в страну сейчас обходятся совсем не дешево, учитывая необходимость оформления бизнес-визы, брони сертифицированного отеля для прохождения 10-дневного карантина и оплаты ПЦР-тестов.
Мы не могли допустить, чтобы люди остались без запланированной поездки в праздничные дни. Сейчас ситуация нормализовалась, закрывать страну не будут», – пояснили в туристическом офисе Индонезии в России.
На сегодняшний день, отметили в VITO Russia, новых ограничений для иностранных граждан не планируется. Однако обновленные условия въезда, вступившие в силу 3 декабря, изменениям пока не подвергаются.
Как напоминает АТОР, Индонезия не выдает россиянам туристические визы. Приехать в страну можно лишь вакцинированным россиянам («Спутник V» разрешен) по бизнес-визе. При этом прилететь на популярный остров Бали сразу нельзя. Сначала гости из России прилетают в Джакарту или Манадо с бизнес-визой, сертификатом вакцинации и ПЦР-тестом, сделанным за 48 часов до прибытия.
По прилету они снова проходят ПЦР тестирование и отправляются в сертифицированный, заранее забронированный отель на 10-дневный карантин, который необходимо будет провести в номере своего отеля.
После прохождения карантина нужно будет сделать ПЦР-тест еще раз и только потом можно будет отправляться на Бали или любой другой остров Индонезии.
На Бали доступны кафе и многие достопримечательности, работают магазины, — сообщили также в VITO Russia.
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