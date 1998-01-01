Новости 2021 – ПОДВОДИМ ИТОГИ И СТРОИМ ПЛАНЫ В преддверии зимних праздников мы традиционно публикуем мнения ведущих экспертов туррынка, подводящих итоги уходящего сложного года и прогнозирующих развитие событий в году наступающем....

Эрджюмент Юналан, генеральный директор компании Coral Travel: - По Турции у нас в этом году - минус 20% к уровню 2019 года. Для нынешней ситуации это неплохо, но спад большой. Мы планируем в 2022 году выйти на уровень 2019 года. Раньше значительную часть туристов забирала Европа, сейчас она закрыта. Если европейские страны откроются, ситуация может измениться. Поэтому мы рассчитываем на объем 2019 года, но, если какие-то направления откроются или закроются, будем подстраиваться. В 2021 году средняя глубина продаж туров в Турцию составляла 48 дней до даты вылета, что на 10 дней меньше, чем в 2019 году. При этом Турция в объеме наших продаж тв 2021 году занимала 60%. На второе место в 2021 году вышла Россия (11%). Это серьезный рост, так как до пандемии объем продаж внутренних туров составлял 3%. На третьем месте - Египет (11%). В Турции загрузка гостиниц в этом году была ниже, чем до пандемии, так как многие важные рынки были закрыты – английский полностью, немецкий был открыт, но с ограничениями. Антиковидные ограничения дают дополнительные расходы, в Турции существует инфляция, и все это все негативно влияет на экономику гостиничного бизнеса, но цены последние три года не растут При этом цены на отдых в Турции летом 2022 года для россиян будут ниже, чем в 2021 году благодаря укреплению курса рубля к евро. Мария Белен Гонсалез, руководитель представительства Turespana в РФ: - Приоритеты грядущего года - это восстановление туризма между нашими странами, а также восстановление лидирующих позиций Испании, как одного из лучших туристических направлений. Мы являемся туристической державой, и именно туризм - наша сильная сторона. Сегодня наша главная задача - по максиму и как можно быстрее адаптировать все туристические предложения под новую реальность и сформировать доверие потенциальных туристов к безопасному путешествию по стране. В этом огромная роль отводится максимальным гарантиям безопасности. Сергей Данильченко, управляющий партнер Hotel Advisors: - Год для отельеров был сложный: даже летом каких-то выдающихся результатов у многих гостиниц не было, а более-менее комфортно себя чувствуют разве что апарт-отели, где загрузка достигает уровня 75-80 %. В отдельные периоды загрузка и цены были примерно теми же, что и в допандемийное время, но в целом картина все же остается нерадужной. В среднем за 11 месяцев 2021 года показатель доходности несетевых отелей на 19% отстает от уровня 2019 года, и на следующий год прогнозы пока что нерадужные. Евгения Тучкова, заместитель директора департамента консалтинга компании Colliers: - Несмотря на то, что уже сейчас мы видим постепенное открытие границ и восстановление авиасообщения между странами, основным фактором, сдерживающим рост турпотока (как внешнего, так и внутреннего) остаются антиковидные ограничения, периодически вводимые в условиях ухудшения эпидемиологической ситуации. И дальнейшее восстановление туротрасли будет напрямую зависеть от снижения уровня заболеваемости и постепенного снижения ограничений. Возвращение турпотока на докризисный уровень может начаться не раньше 2023 года, а в случае сохранения ограничений восстановление может и затянуться. Виталий Избрисов, представитель Венгерского национального управления по туризму в России: - Согласно нашим данным, России удалось сохранить благоприятную позицию в 2021 году, что весьма примечательно, учитывая постоянные ограничения на поездки в течение почти всего года. Этим летом, по сравнению с прошлым сезоном, количество российских туристов, по сравнению с прошлым годом, значительно увеличилось (+365%), как и число проведенных ими ночей (+234%) . К октябрю 2021 года количество ночевок российских гостей достигло уровня января 2020 года - то есть уровня до пандемии. По нашим исследованиям, в 2021 году более 30% российских гостей были в возрасте 18-35 лет, около 30% - в возрасте 35-44 лет и около 30% - в возрасте 45-64 лет. Средний возраст турстов составил 41 год. Российские туристы обычно оставались в Венгрии в среднем 3-4 дня. Помимо Москвы, основными городами, откуда приезжали к нам туристы, стали Петербург и Екатеринбург. Около двух третей российских туристов выбрали Будапешт в качестве места назначения в Венгрии. Помимо Будапешта, самым популярным городом в 2021 году стал Хевиз, число гостей и проведенных ночей увеличилось почти на 30 процентов по сравнению с 2020 годом. Также наблюдается значительная тенденция к росту числа ночевок в Западной Венгрии: к 2021 году их количество увеличилось почти на 40 процентов. Примечательно и то, что если в 2019 году российские туристы могли попасть в Венгрию прямыми рейсами из 4 аэропортов, то в 2021 - из семи. Игорь Мазулов, глава ГК «Петротур»: - Если говорить об объемах по внутреннему туризму, то по нашей компании, благодаря серьезному росту в первой половине 2021 года, удалось превзойти объемы даже 2019-го. Однако после первого полугодия ситуация, в связи с введением ряда ограничений, стала развиваться не столь хорошо. На мой взгляд, основное влияние на это направление туризма сейчас оказывают два фактора. Это периоды действия программы кешбэка, которая серьезно стимулирует рост продаж, а также введение QR-кодов и других ограничений, которые, напротив, его «тормозят». В следующем году, как известно, период кешбэка почти полностью придется на «низкий» сезон, и поэтому, наряду с довольно большой долей неопределенности по поводу QR-кодов и иных ограничительных мер, оснований для заметного увеличения объемов внутреннего туризма я не вижу. /TOURBUS.RU ПРОДОЛЖЕНИЕ ОПРОСА - В НАШЕМ ЗАВТРАШНЕМ ВЫПУСКЕ

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