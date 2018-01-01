ЦИФРА НЕДЕЛИ: В уходящем году Турцию посетили около 4,7 млн российских туристов

По данным министерства культуры и туризма Турции, за 11 месяцев 2021 года (январь – ноябрь включительно) в Турции было зарегистрировано 22 819 746 прибытий иностранных граждан. Это на 89,6% больше, чем за этот же период в 2020 году, но на 46,8% меньше, чем показатели за 11 месяцев 2019 года, - сообщает Ассоциация туроператоров.

По итогам 11 месяцев 2021 года в иностранном турпотоке в Турцию по-прежнему с большим отрывом от стран-соперников лидирует Россия. В январе-ноябре в Турции было зарегистрировано 4 555 047 туристических визитов граждан РФ (доля в общем турпотоке – 20%, каждый пятый). Эта цифра на 123,5% больше, чем в тот же период 2020 года, но на 33,9% меньше, чем показатель 2019 года.

Из этих 4,55 млн поездок 3,54 млн (77,8%) по итогам 11 месяцев 2021 года были совершены россиянами в Анталью, 724,3 тыс. (15,9%) – в Стамбул и, наконец, 278 тыс. или 6,3% – на курорты провинции Мугла (Эгейское побережье Турции).

На втором месте в иностранном турпотоке в Турцию по итогам 11 месяцев 2021 года расположилась Германия с долей 12,7% в общем въездном турпотоке. Немцы в январе-ноябре съездили в Турцию 2 897 069 раз (+170,3% к 2020 году и -40,1% к 2019-му).

На третьем месте по объемам турпотока – Украина. Ее граждане приезжали в Турцию в январе-ноябре 2021 года 2 018 812 раз (доля в турпотоке 8,85%). Эта цифра для Украины рекордная. Столько из этой страны никогда ранее в Турцию не приезжали. Объем украинского турпотока за 11 месяцев 2021 года не только больше показателей аналогичного периода 2020 года на 109%, но (в отличие от России и Германии) больше, чем до пандемии – показатели января ноября 2019 года тоже превышены, и более чем на треть: на 33,9%.

На четвертом и пятом местах в пятерке лидеров иностранного турпотока в Турцию расположились Болгария и Иран (1,13 и 1 млн туристов, соответственно). Болгарских граждан приехало более чем в два раза меньше, чем до пандемии и даже чуть меньше, чем в 2020 году.

Иранский турпоток оказался в три раза большим по объемам, чем в 2020 году, но в два раза меньшим, чем до пандемии.

В ноябре 2021 в Турцию россияне приезжали 192, 8 тыс. раз, 92,4 тыс. пришлись на Стамбул (россияне опять заняли здесь в ноябре первое место по объемам турпотока, опередив даже иранцев), еще чуть больше ста тысяч визитов из России пришлись на Анталью.

В итоге ноябре Россия превысила по количеству поездок в Турцию даже допандемийные показатели этого месяца (в ноябре 2019 года в Турции насчитали 192, 6 тыс. визитов граждан РФ).

Если брать за основу ноябрьский тренд, то в декабре 2021 года Турцию ожидает 130 тысяч визитов из России или немногим более (столько было в декабре 2019 года).

Следовательно, по итогам 2021 года из России в Турцию может быть зафиксировано (округленно) 4,69 млн поездок, утверждает АТОР.

/TOURBUS.RU