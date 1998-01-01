Новости Первый рейс ANEX Tour в Вьетнам улетел полностью заполненным Строгие правила въезда во Вьетнам фактически исключают продажи last minute-туров

Как сообщает Ассоциация туроператоров, ANEX Tour в сотрудничестве с авиакомпанией AZUR air начал полеты на вьтнамский курорт Нямчанг. Рейсы вьетнамской полетной программы совместно с ANEX Tour грузит туроператор «Интурист». С 25 декабря по 16 марта по маршруту Москва – Нячанг запланировано два еженедельных рейса – по средам и субботам. На вьетнамский курорт будет летать самолет B-767-300 вместимостью до 336 кресел. В стоимость перевозки включены 5 кг ручной клади и 10 кг багажа. Время перелета из Москвы в Нячанг составит 10 часов 30 минут. Отправление из Внуково в 15.30, прибытие в Нячанг – в 6.00. Отправление обратно в 22.00, прибытие в Москву – в 5.00 (время в пути 11 часов). К бронированию доступны туры продолжительностью 8, 11, 15, 18, 22 и 25 ночей. «Все места на первом рейсе во Вьетнам были проданы. Мы очень ждали старт полетной программы в Нячанг. Это знаковое событие не только для ANEX Tour, но и для всего туристического рынка, ведь российских туристов не было во Вьетнаме с весны 2020 года», – сообщила PR-директор ANEX Tour Алена Хитрова. По ее информации, заезды в отели Нячанга с вылетом 29 декабря и 1 января также практически закрыты. «Текущие правила въезда во Вьетнам фактически исключают продажи туров last minute. Дело в обязательном правиле – туристу необходимо наличие визового приглашения для туриста, а оно оформляется в течение семи дней туроператором. Это требование делает невозможным бронирование тура во Вьетнам непосредственно перед вылетом. Поэтому отдых во Вьетнам надо бронировать заблаговременно, чтобы успеть соблюсти все визовые формальности», – пояснила г-жа Хитрова. В соответствии с последними правилами, въезд во Вьетнам разрешен только вакцинированным гражданам РФ. Переболевшим COVID-19 (без вакцинации), невакцинированным гражданам, а также детям 12-18 лет (которые не могут быть привиты в силу возраста) въезд в страну запрещен. Вакцинированные туристы из РФ должны предоставить государственный сертификат о вакцинации от COVID-19 как минимум двумя дозами, причем после введения последней дозы вакцины до въезда во Вьетнам должно пройти минимум 14 полных дней, но не более 12 месяцев. При этом Вьетнам признает следующий список вакцин: индийская Covaxin, кубинская AICA, Hayat-Vax (ОАЭ), однокомпонентная Janssen, она же – Johnson& Johnson, китайская Sinopharm, западные Moderna, Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и российский «Спутник V». Таким образом ни с прививкрй ни с однокомпонентным «Спутником Лайт», ни остальными отечественными препаратами въехать во Вьетнам нельзя. Как комментируют начало программы в РСТ, "На рынке по-разному воспринимают открытие для российских туристов чартерного Вьетнама. Все понимают, что появление нового направления – уже плюс, однако кто-то считает правила въезда излишне жесткими, другие полагают, что они не жестче, чем, например, в Таиланде или Шри-Ланке. Одни говорят, что система «все включено» в большинстве вьетнамских отелей недостаточно развита и разнообразна, поэтому «безвылазно» находиться в течение всего тура в одном отеле будет тяжело. Другие уверены, что все это компенсируют море и прекрасные пляжи". "Несмотря на противоречивые оценки, очевидно, что программа оператора вызывает интерес, за ней будут следить. Многие агентства заняли выжидательную позицию. «Очень важно, как пройдут первые рейсы, какие будут отзывы. Возможно, расширится список отелей, пока он маловат», – говорит директор агентства «Магазин горящих путевок» подмосковного Раменского Ирина Крохина. Директор ярославского агентства «Заводной апельсин» Мария Рыкунова надеется на снижение цены. Пока, по ее словам, цены высоковаты, в том числе на послепраздничные даты. По таким же ценам можно найти, например, Кубу с более свободным режимом пребывания", - заключили в РСТ. //TOURBUS.RU

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