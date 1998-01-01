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Ростуризм и Госсовет поддерживают продолжение программы «Детского кешбэка»

Доказавшая свою эффективность программа может быть продлена сразу на три года

Ростуризм готов в короткие сроки запустить программу кешбэка на отдых в детских лагерях в 2022 году, если правительство решит ее продлить и выделит соответствующее финансирование, сообщила глава ведомства Зарина Догузова, которую цитирует «Интерфакс».

"Основной туристический кешбэк изначально запускался как одна из мер стимулирования спроса в рамках национального проекта по туризму. Это ежегодная программа с выделенным финансированием до 2024 года. Что касается детского кешбэка — повышенного возврата за путевки в детские лагеря, то по поручению президента и премьера данная мера была запущена на один год как антикризисная.

Для ее продления нужно соответствующее решение и финансирование. Если такое решение будет принято, Ростуризм готов в короткие сроки запустить программу в следующем году", — сказала Догузова на полях молодежного «Трэвел форума 2021».

Она напомнила, что благодаря детскому кешбэку в 2021 году более 400 тыс. детей смогли отправиться на отдых в детские лагеря с 50% скидкой.

Программа распродажи путевок в рамках детского туристического кешбэка стартовала 25 мая и продлилась до 31 августа. Выбрать путевку можно было на сайте мирпутешествий.рф, оплатить ее можно только онлайн картой "Мир". Размер кешбэка составлял 50%, но не более 20 тыс. рублей на одну путевку.

По данным Ростуризма, чаще всего родители приобретали путевки в рамках программы на Черноморское побережье.

В то же время сегодня на сайте Кремля сообщается, что под председательством помощника Президента, секретаря Госсовета Игоря Левитина и губернатора Приморского края Олега Кожемяко в формате видеоконференции состоялось заседание комиссии Госсовета по направлению «Туризм, физическая культура и спорт».

В ходе встречи эксперты обратили внимание на успех акции по возврату денежных средств за путевки в детские лагеря. В связи этим Приморского края Олег Кожемяко предложил продлить программу, причем сразу на несколько лет.

«В 2020-ом была введена практика детского кэшбэка. Со следующего года мы просим продлить эту программу, закрепить ее на трехлетний период», – пояснил глава региона. Он также внес предложение об увеличении туристического кешбэка для жителей Дальневосточного федерального округа. По мнению Олега Кожемяко, сумма возврата должна быть поднята с 20 до 40 тыс. рублей.

/TOURBUS.RU