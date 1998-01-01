Новости Итоги 2021 года: туры за рубеж значительно подорожали Сервис онлайн-бронирования Travelata представил подробный анализ туристических предпочтений в уходящем году

На 30% вырос средний чек на организованный отдых за границей. При этом подорожание туров по России в сравнении с прошлым годом оказалось менее 10%. К такому выводу пришли специалисты онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru, проанализировав результаты продаж турпакетов в 2021 году. Лидером в 2021 году среди организованных туристов стала Турция (43%), хотя ее доля уменьшилась по сравнению с прошлым годом (53%) благодаря открытию Египта. На втором месте оказались курорты России (22%). Египет, открытия которого ждали очень давно, занял третье место - 15%

По сравнению с 2020 годом туры по России подорожали на 9% — в среднем до 43 тыс. руб. (в 2020 году средний чек составлял 39 00 рублей). При этом средняя стоимость отдыха за границей выросла на 30% — до 103 000 рублей (в 2020 году средний чек на зарубежные туры составлял 79 500 рублей). Средняя стоимость туров в Турцию составила 95 000 рублей (годом ранее — 74 500 рублей), в ОАЭ — 117 500 рублей (год назад — 76 000 рублей). Самый дешевый тур с вылетом в 2021 году за границу стоил 6 460 рублей — в Абхазию. За эти деньги один турист полетел на 10 ночей на турбазу без питания. Самый дорогой тур с вылетом в 2021 году за границу стоил 882 726 рублей — в Доминикану. За эти деньги трое туристов провели 11 ночей в отеле 5* с системой питания «все включено». Самый дешевый тур с вылетом в 2021 году по России стоил 4 086 рублей. За эти деньги один турист улетел на 5 ночей в Анапу в отель 3* без питания. Самый дорогой тур с вылетом в 2021 году по России стоил 347 300 рублей. За эти деньги двое взрослых и двое детей на Новый год полетят на 8 ночей в Красную Поляну в отель 5* с завтраками. Туристы стали выбирать отели более высокого класса — это обусловлено открытием Египта и активным бронированием Турции. Самым популярным вариантом размещения в 2021 году оказались отели 5* — их выбрал 41% туристов (годом ранее этот показатель составлял 37%). На втором месте оказались отели 4* — доля туров с таким вариантом размещения составила 27% (год назад этот показатель был 22%). Третье место заняли отели 3*, каждый пятый тур был забронирован с таким размещением — 20% (год назад «трешки» выбрали 26% отдыхающих). Туры в отели 2* приобрели 2% отдыхающих (год назад — 3%). Апартаменты и виллы забронировали также 2% туристов (годом ранее столько же — 2%). В пансионатах и санаториях провели отпуск 2% отдыхающих (год назад — те же 2%). Другие места размещения, такие как базы отдыха или объекты без звездности, выбрали 6% туристов (годом ранее — 8%). Наиболее популярны в 2021 году были туры с системой питания «все включено» и «ультра все включено» — 65% (годом ранее этот показатель составлял 52%) — опять же благодаря таким направлениям, как Египет и Турция. На втором месте оказалось размещение с завтраками — 14% (год назад каждый четвертый тур был с включенными завтраками — 25%). Доля туристов, готовых обойтись без питания в отелях, составила 11% (год назад — 13%). Завтраки и ужины выбрали 7% отдыхающих (в 2020 году их также было 7%). Не изменилась и доля туристов, заплативших за трехразовое питание на отдыхе, таких оказалось 3% (годом ранее доля таких туров также составляла 3%). Поведение туристов по сравнению с прошлым годом изменилось мало — лишь немногие бронировали туры заранее и то незначительно. Более трети российских туристов принимали решение о поездке меньше чем за неделю до вылета — 37% (годом ранее этот показатель был выше — 46% туров). В период от двух недель до месяца до вылета были забронированы 24% туров (годом ранее — 20%). В период от одной недели до двух до вылета были приобретены 22% туров (год назад — 24%). От одного до двух месяцев до начала поездки были куплены 12% туров (год назад — 7%). Поездку более чем за два месяц планировали только 5% отдыхающих (в прошлом году их было 3%). /TOURBUS.RU Туры по каким направлениями бронировали организованные туристы в 2021 году: Турция — 45% Россия — 22% Египет — 15% Кипр — 4% ОАЭ — 3% Доминикана — 3% Куба — 2% Абхазия — 1% Тунис — 1% Другие — 4%

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