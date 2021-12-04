Новости Туристические регионы: антикоронавирусные ограничения Власти Петербурга вновь отложили введение QR-кодов в ресторанах и торговле/ QR-коды больше не нужны для посещения торговых центров в Крыму/ На Ставрополье на месяц отменены QR-коды для посещения общественных мест

Власти Петербурга во второй раз отложили введение QR-кодов в ресторанах и торговле Согласно внесенным губернатором Петербурга изменениям в постановление N121, о которых сообщила пресс-служба Смольного в среду, в новогоднюю ночь предприятия общественного питания смогут работать без ограничений по времени и допуску. Кроме того, для объектов розничной торговли и общественного питания начало действия QR- кодов переносится с 27 декабря на 2 января. Ранее QR-коды на этих объектах планировалось ввести с 1 декабря, но затем срок перенесли на 27 декабря. Кроме того, согласно внесенным изменениям, с 1 января с 50% до 75% увеличивается наполняемость кинозалов. "В связи с принятием постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.12.2021 № 33 уточняется срок действия отрицательного ПЦР-теста. Теперь он определяется от времени получения результата и составляет 48 часов", — отмечается также в постановлении губернатора Петербурга. QR-коды больше не нужны для посешения торговых центров в Крыму Глава Крыма Сергей Аксенов внес изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с распространением COVID-19, разрешив посещение торговых центров без QR-кодов до 20 января. Речь идет о торгово-развлекательных центрах площадью от 300 кв. м. Ранее их можно было посещать только с сертификатом о вакцинации или перенесенном заболевании либо с результатом теста на коронавирус. Из новой версии указа, опубликованной на сайте крымского правительства в четверг, следует, что это правило снова вступит в силу только 20 января 2022 года. В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. Под запретом массовые мероприятия; кинотеатры, музеи и рестораны работают с неполной загрузкой. Некоторых пожилых обязали самоизолироваться. Введена обязательная вакцинация для работников сферы услуг и QR-коды для посещения общественных мест. Ранее в Крыму запретили организацию концертов и конкурсов возле новогодних елок. Разрешены представления для детей в театрах, цирках и на других закрытых площадках при заполнении залов до 70% от количества посадочных мест. На Ставрополье на месяц отменены QR-коды для посещения общественных мест Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в четверг подписал постановление, согласно которому в регионе приостановлена необходимость предъявления QR-кода о вакцинации против коронавируса при посещении общественных мест. Соответствующее постановление размещено в четверг на официальном портале правовой информации Ставропольского края. Согласно документу, с 24 декабря по 20 января предъявлять QR-код о вакцинации против коронавируса или перенесенном заболевании при посещении общественных мест не нужно. С 8 декабря в Ставропольском крае посещать музеи, библиотеки, выставочные залы, театры и концертные залы, кинотеатры, предприятия общественного питания, спортивные объекты и комплексы, МФЦ, салоны красоты и косметические салоны можно было только при наличии QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании. В случае медицинского отвода нужно предъявлять ПЦР-тест. Такие же меры с 22 декабря действовали и при размещении граждан в санаторно-курортных учреждениях, пансионатах, домах отдыха, гостиницах, туристских базах, кемпингах, гостевых домах, загородных базах отдыха и иных аналогичных объектах. Эту необходимость так же отложили до 20 января. /TOURBUS.RU



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