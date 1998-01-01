Новости Впервые в зимнем сезоне из Москвы в Загреб полетят сразу четыре авиаперевозчика Популярность хорватского направления в этом году достигла "доковидного" уровня

Объем авиаперевозки в Хорватию растет благодаря росту спроса на «вакцинные» туры, сообщает Ассоциация туроператоров России и «Интерфакс». "Впервые в зимнем сезоне 2021-2022 из Москвы в Загреб будут летать сразу несколько российских авиакомпаний – "Аэрофлот" (ежедневно), Nordwind (дважды в неделю), S7 (c 23 января по воскресеньям), "Уральские авиалинии" (рейсы на зимние каникулы). Перелеты в зимний Загреб востребованы у двух категорий туристов: путешествующих транзитом в Европу и, в большей степени, у тех, кто едет в Хорватию ради вакцинации от COVID-19 зарубежными препаратами", — сообщает АТОР. Как уточнили в ассоциации, спрос на прививочные туры существенно вырос. "К примеру, если в октябре у компании "Русский экспресс" такие поездки забронировали 50 туристов, то в ноябре – уже примерно 400 человек. По данным KMP Group, 99% заказов на туры в Хорватию — это именно поездки на вакцинацию. В PAC Group сообщат, что туристы бронируют и бюджетные варианты на 1-2 ночи, и длительные поездки на неделю и более с изучением не только столицы, но и посещением других городов Хорватии, таких как Пула, Ровинь, Риека, Опатия, Дубровник, Сплит", — рассказали в АТОР. По данным туроператоров, сейчас стоимость прививочных туров в Хорватию с включенным авиаперелетом на 2 ночи стартует от 450 евро. Как рассказал нам, комментируя эту новость, глава представительства по туризму Хорватии в России Райко Ружичка, в этом году его страну посетят около 145 тысяч российских туристов, что составляет около 95% от уровня допандемийного 2019 года: «В этом году у нас был очень удачный летний сезон, и цифры были бы еще выше, но иногда консульство Хорватии просто не успевало выдавать визы из-за огромного спроса. А в последние три месяца, благодаря «вакцинным турам», турпоток в Хорватию из России оказался даже на 30-40% выше, чем за тот же период 2019 года! Сейчас россияне могут совершенно бесплатно не только пройти в Хорватии полный курс вакцинации зарубежными вакцинами, но и, будучи привитыми российскими препаратами, сделать бустерную прививку импортной вакциной и получить европейский цифровой сертификат В Загребе на территории выставочного центра "ЗагребЭкспо" при поддержке Хорватского туристического сообщества организован специальный павильон для вакцинации иностранных туристов, вакцинация производится всеми доступными видами вакцин, включая Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna и AstraZeneca. При этом мы отмечаем, что многие туристы, приезжающие в Хорватию на вакцинацию, затем собираются вернуться сюда, чтобы провести в чудесном зимнем Загребе новогодние и рождественские праздники». «Если пандемия, как мы все надеемся, в наступающем году пойдет на спад, мы ожидаем, что российский турпоток в Хорватию как минимум повторит рекорд 2012 года, когда нашу страну посетило около двухсот тысяч русских туристов», - заключил г-н Ружичка. /TOURBUS.RU

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