Costa совершенствует сервис и предложения для российского рынка

В течение зимы лайнер Costa Firenze, спроектированный в духе флорентийского Ренессанса, осуществит маршруты длительностью семь дней по Персидскому заливу. Дизайнеры корабля вдохновлялись Тосканой, родиной искусства и культуры эпохи Возрождения. Общие пространства лайнера оформлены таким образом, чтобы напомнить о Флоренции.

Все путешественники, говорящие на русском, смогут воспользоваться новыми преимуществами сервиса на русском языке благодаря программе «Любовь и Море».

Аналогичная программа будет запущена на лайнере Сosta Venezia весной 2022 г. Точная копия корабля Costa Firenze, лайнер Costa Venezia воплощает собой великолепие венецианской и итальянской культуры и дарит гостям незабываемые впечатления на борту. Стильные открытые террасы, лаунжи, элегантные рестораны и зоны шопинга подчеркивают очарование одного из самых красивых городов мира. Лайнер отправится по трем различным маршрутам, все с посадкой и высадкой в Стамбуле.

В рамках осуществления программы по совершенствованию услуг для туристов из России количество русскоязычного персонала на этих кораблях увеличено. Семьи с детьми особенно порадуют русскоязычные аниматоры в детском клубе, которые развлекут детей, пока родители совершают обзорные или тематические экскурсии в сопровождении русскоязычного гида по самым интересным местам, где проходит маршрут лайнера Costa.

Например, в Дубае круизным пассажирам Costa предлагает «путешествие в путешествии» – специальный тур по Expo 2020. Здесь в 192 павильонах представлены искусство и культура, вкусы и традиции всего мира, проходят шоу на открытом воздухе и другие мероприятия. Один из павильонов, который обязательно стоит посетить – павильон Италии, золотым спонсором которого является Costa Cruises.

Мобильное приложение Costa App, которое можно скачать перед круизом, также адаптировано на русский язык и станет удобным помощником в течение всего путешествия, поможет сориентироваться на борту и открыть для себя все сервисы и новинки Costa: маршрут и береговые экскурсии, мероприятия, развлечения, рестораны и бары, вся необходимая информация о круизе будет всегда под рукой.

Телеканалы в каютах, все информационные материалы и информация о круизе на цифровых экранах – на русском языке.

Поскольку гастрономические впечатления являются одним из важнейших элементов круизов, Costa Cruises предложит гостям оценить результаты партнерства с известным в России итальянским шеф-поваром и ресторатором Уиллиамом Ламберти, создателем ресторанов Uilliams, Ugolek и Pinch, рекомендованных гидом Мишлен, и владельцем первого гастрономического ателье в России Sartoria Lamberti.

Эксклюзивно для Costa Cruises Ламберти разработал меню из 15 блюд для круизов по Персидскому заливу и Турции.

/TOURBUS.RU