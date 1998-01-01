Оперативный штаб РФ допустил возможность пересмотра нынешних ограничений на авиасообщение между государствами в связи с распространением по всему миру нового штамма коронавируса COVID-19 "омикрон".

"Учитывая глобальное распространение варианта "омикрон", выявленного уже в 94 странах мира и вновь полученные данные о характеристиках нового генетического варианта вируса SARS-CoV-2, дальнейший запрет на авиасообщение между государствами может быть пересмотрен на основе оценки эпидемической ситуации", — говорится в сообщении оперативного штаба по итогам российской миссии по изучению штамма "омикрон" в ЮАР.

Как напоминает «Интерфакс», штамм B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в конце ноября в ЮАР, Ботсване, Израиле, и уже выявлен в ряде стран Европы, в США. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

В связи с появлением штамма "омикрон" РФ с 8 декабря сократила с 72 до 48 часов срок действия ПЦР-тестов на коронавирус. Все прибывающие в Россию из ЮАР, восьми сопредельных с ней государств африканских государств, включая Танзанию, а также из Гонконга должны соблюдать двухнедельный карантин, а все прибывающие из Великобритании проходят экспресс-тестирование.

Кроме того, иностранным гражданам, проживающим в Кении или находившимся там в течение последних двух недель запрещен въезд в РФ. Прибывающим оттуда россиянам, как ожидается, в ближайшее время также предпишут двухнедельный карантин, пока они только проходят экспресс-тестирование на коронавирус.

В настоящее время в РФ официально зарегистрирован 41 случай заболевания штаммом "омикрон", все россияне болеют им не тяжело, постепенно выписываясь из стационаров, сообщила ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова.