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23 декабря
Оперштаб: «Дальнейший запрет на авиасообщение между государствами может быть пересмотрен»
Эксперты полагают, что практика запрета на авиасообщение с отдельными странами может быть признана неэффективной
Оперативный штаб РФ допустил возможность пересмотра нынешних ограничений на авиасообщение между государствами в связи с распространением по всему миру нового штамма коронавируса COVID-19 "омикрон".
"Учитывая глобальное распространение варианта "омикрон", выявленного уже в 94 странах мира и вновь полученные данные о характеристиках нового генетического варианта вируса SARS-CoV-2, дальнейший запрет на авиасообщение между государствами может быть пересмотрен на основе оценки эпидемической ситуации", — говорится в сообщении оперативного штаба по итогам российской миссии по изучению штамма "омикрон" в ЮАР.
Как напоминает «Интерфакс», штамм B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в конце ноября в ЮАР, Ботсване, Израиле, и уже выявлен в ряде стран Европы, в США. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.
В связи с появлением штамма "омикрон" РФ с 8 декабря сократила с 72 до 48 часов срок действия ПЦР-тестов на коронавирус. Все прибывающие в Россию из ЮАР, восьми сопредельных с ней государств африканских государств, включая Танзанию, а также из Гонконга должны соблюдать двухнедельный карантин, а все прибывающие из Великобритании проходят экспресс-тестирование.
Кроме того, иностранным гражданам, проживающим в Кении или находившимся там в течение последних двух недель запрещен въезд в РФ. Прибывающим оттуда россиянам, как ожидается, в ближайшее время также предпишут двухнедельный карантин, пока они только проходят экспресс-тестирование на коронавирус.
В настоящее время в РФ официально зарегистрирован 41 случай заболевания штаммом "омикрон", все россияне болеют им не тяжело, постепенно выписываясь из стационаров, сообщила ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Между тем, коммментируя сообщение Оперштаба, в Ассоциации туроператоров сегодня отметили, что «В ЮАР и так не летали прямые рейсы из России в 2020-21 годах, поэтому «восстановление авиасообщения», если оно произойдет, будет скорее формальностью.
Но есть более важный момент: исходя из сообщения Оперштаба наши эксперты делают вывод, что и вся практика закрытия авиасообщения России с отдельными странами впоследствии может быть пересмотрена, так как эта мера показала свою малую эффективность».
/TOURBUS.RU
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