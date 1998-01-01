Греция ввела новые антикоронавирусные ограничения

Ограничения введены в период до 2 января, об общенациональном локдауне речь пока что не идет

Правительство Греции сообщило о новых ограничениях, которые будут действовать в период с 23 декабря по 2 января. Как сообщает АТОР, при этом заявлено, что планы правительства не включают общенациональный карантин из-за появления штамма «омикрон».

По словам министра здравоохранения Таноса Плевриса, пакет новых ограничений разбит на два этапа. Первый закончится 2 января, о возможных новых ограничениях после 3 января будет объявлено позже. В основном, все они будут касаться работы общепита и развлекательных заведений.

До 2 января отменяются все массовые праздничные мероприятия на свежем воздухе. Ношение масок обязательно везде. В супермаркетах и общественном транспорте обязательно использование маски типа KN-95/FFP2 или двойной медицинской маски.

За нарушение этих правил будет взиматься административный штраф.

Прибывающим из-за рубежа настоятельно рекомендуется пройти контрольное тестирование на 2 и 4 день после прибытия.

При этом министр здравоохранения признал, что контролировать исполнение этой рекомендации очень сложно технически. Поэтому новая мера по тестированию путешественников заявлена не как обязательная к исполнению, а именно как рекомендация.

Как напоминает АТОР, с 19 декабря все прибывающие в Грецию, независимо от статуса вакцинации, обязаны до вылета пройти ПЦР-тестирование (не ранее 72 часов) или экспресс-тестирование на антигены (не ранее 24 часов). Отрицательный ПЦР-тест теперь нужен детям с 5 лет (раньше было с 12 лет).

Кроме того, с 15 декабря срок действия справки о перенесенном COVID-19, с которой можно въезжать в Грецию, составляет 90 дней (ранее было 180 дней).

Исключением являются справки переболевших, выданные в период с 15 июля по 31 октября 2021 года включительно. Они считаются действительными в течение 180 суток, как и прежде.

Напомним, что Греция принимает туристов, привитых российскими вакцинами "Спутник V", "КовиВак" и "ЭпиВакКорона".

Если тест будет положительным у непривитого туриста, то пассажиру придется пройти дополнительный ПЦР-тест. Если и он будет положительным, то путешественнику придется соблюдать карантин 10 дней в специализированной гостинице, адаптированной под обсерватор. По завершении карантина нужно будет сдать еще один ПЦР-тест.

Если иностранный пассажир вакцинирован, а экспресс-тест по прибытии покажет положительный результат, то он останется в изоляции в течение 7 дней и затем также сдает ПЦР-тест.

Кроме того, всем путешественникам необходимо накануне дня прилета в Грецию заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form) с указанием контактных данных в Греции, после чего получить QR-код, который предъявляется на границе, как и ваучер на проживание в отеле. Без PLF туриста не посадят в самолет. Код приходит в 0:00 дня поездки.

/TOURBUS.RU