Курортный сбор в Сочи вырастет в пять раз

В то же время в Калининградской области турсбор решено пока что не вводить

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края в среду приняли поправки в краевой закон, предусматривающие увеличение размера курортного сбора с 10 руб. в сутки до 50 руб. в Сочи.

"Увеличение размера курортного сбора на главном курорте страны обусловлено необходимостью повышения поступлений в бюджет края, направляемых на финансирование работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры региона", — сообщили в пресс-службе администрации Сочи в среду.

Согласно законопроекту, предполагается изменение размера курортного сбора в 2022 году на территории города Сочи до 50 рублей и до 30 рублей на остальных территориях, входящих в зону эксперимента. "Разница в сумме связана с тем, что курорт Сочи имеет самый большой номерной фонд и протяженность территории. Порядка 40% турпотока на курорты Краснодарского края приходится на Сочи", — подчеркивает пресс-служба.

"Увеличение размера курортного сбора позволит реализовать крупномасштабные проекты и создать качественные условия отдыха", — отмечается в сообщении.

В то же время по мнению туроператоров, которых цитирует АТОР, повышение суммы курортного сбора в Краснодарском крае не станет поводом для туристов отказаться от отдыха в Сочи или Анапе. Тем не менее, как говорит генеральный директор туроператора «Дельфин»Сергей Ромашкин, в этой ситуации имеет значение не экономический, а психологический фактор.

«От уплаты курортного сбора в Краснодарском крае освобождены многие льготные группы граждан. И во время заселения можно наблюдать ситуацию, когда отдыхающие оплачивают этот сбор через одного. Естественно, у того, кто платит, возникает вопрос – почему я обязан это делать, а кто-то другой – нет. Возникает психологическое напряжение», – поясняет г-н Ромашкин.

Эксперт обращает внимание и на тот факт, что оформление курортного сбора требует времени, поэтому во время больших заездов, когда отдыхающие торопятся заселиться в номера и возникают длинные очереди на ресепшн, эта процедура также вызывает раздражение.

Ппри этом, по мнению Сергея Ромашкина, экономическая целесообразность курортного сбора для краевого бюджета вызывает вопросы.

А вот курортный сбор на территории Калининградской области в 2022 году вводиться не будет, заявил министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак на заседании совета по туризму, - сообщает «Интерфакс».

"Со следующего года курортного сбора не будет в Калининградской области. Госдума в 2021 году не смогла принять изменения в федеральный закон №214 о проведении эксперимента по курортному сбору. В перечень регионов, а это Крым, Краснодарский край, Алтайский край, Ставропольский край, должна была быть внесена и Калининградская область. Но этого не произошло", — сказал Ермак.

По его словам, если поправки в федеральный закон будут внесены, то курортный сбор на территории региона может быть введен с 1 января 2023 года. Предполагается, что размер сбора составит 100 рублей в сутки и будет установлен на территории муниципальных образований Балтийского побережья и Калининграда.

Центр управления регионом в июне провел онлайн-опрос среди пользователей социальных сетей по теме туризма в Калининградской области. Результаты показали высокую информированность жителей региона и лояльное отношение к идее курортного сбора — почти 80% респондентов "определенно" и "скорее положительно" относятся к данной инициативе.

/TOURBUS.RU