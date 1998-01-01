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23 декабря
TUI поставит зимнюю чартерную программу в Бурятию
В начале следующего года запланировано семь рейсов и многочисленные программы с посещением зимнего Байкала
Туроператор «TUI Россия» запускает вторую зимнюю чартерную программу из Москвы в Бурятию 12 февраля, сообщил в ходе прошедшей в столице презентации представитель туроператора Алексей Малышев.
«Мы уже успешно запустили в 2020 и 2021 годах две летние чартерные программы и зимнюю программу. Причем зимняя была не только из Москвы, но и Екатеринбурга. В 2021 году более 3 тыс. туристов побывало на Байкале, в Бурятии. И них зимой — 1722, летом — 1673», — рассказал он на презентации республики в Москве.
Г-н Малышев подчеркнул, что Бурятия привлекает туристов разнообразием продукта — республика предлагает экологический, культурно-познавательный, этнографический, гастрономический, оздоровительный туризм, рыбалку на Байкале. «Главная цель — увидеть знаменитый синий лед Байкала», — добавил г-н Малышев.
Всего запланировано семь оборотных рейсов до 27 марта. В каждом самолете - порядка 160 мест, туроператор рассчитывает отправить в рамках программы более 1100 человек. Рейсы будут выполнять «Уральские авиалинии». Стоимость туров начинается от 36 тыс. рублей на человека за базовую программу Winter Baikal Light, которая включает перелет, трансферы, размещение в отеле 3* на 4 ночи в Улан-Удэ и 3 ночи в отеле 4* в поселке Гремячинск на Байкале, обзорную экскурсию по городу. Другие программы также вклчают размещение в Улан-Удэ и в поселках на Байкале – Максимихе, Горячинске, Сухой.
Министр туризма Бурятии Алдар Доржиев, которого цитирует «Интерфакс», в свою очередь сообщил, что, по итогам 2021 года, республика примет около 290 тыс. туристов в гостиницах и на турбазах. Но если учитывать гостей, размещающихся в частном секторе, их число будет не менее, чем вдвое больше.
«Республика Бурятия — одно из самых привлекательных мест для туристов в России. Наличие ресурсов делает туризм одним из основных направлений социально-экономического развития. В республике много туристических магнитов — это уникальные природные ландшафты, перед которыми захватывает дух в любое время года. Байкал — объект всем наследия ЮНЕСКО. 60% береговой линии приходится на Бурятию. На восточном побережье - множество горячих термальных источников и лечебных грязей», — рассказал замглавы правительства Бурятии Иван Альхеев.
Он добавил, что в этом году республика заключила множество соглашений о строительстве новых объектов инфраструктуры с инвесторами. В ОЭЗ «Байкальская гавань уже началось строительство отеля 4*. С будущего года начнется мастер-планирование туристских территорий в рамках национального проекта развития внутреннего туризма.
/TOURBUS.RU
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