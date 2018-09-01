Туроператоры подписали Хартию с обещанием выполнить свои обязательства до конца следующего года

Российские туроператоры закрепили намерение исполнить свои обязательства перед туристами до конца 2022 г. подписанием специальной хартии, которое прошло в Госдуме 22 декабря. Ростуризм и профильный комитет Госдумы возьмут на контроль ситуацию с выполнением туроператорами остающихся обязательств, - сообщает Ассоциация туроператоров.

Основное положение документа – намерение туроператоров к 31 декабря 2022 г. обеспечить исполнение перед туристамиили иными заказчикам турпродукта всех договоров, заключенных по 31 марта 2020 г., путем предоставления равнозначного туристского продукта, его замены по согласованию с туристом или возврата денежных средств.

Ростуризм совместно с профильным Комитетом Государственной Думы берут на контроль ситуацию с выполнением остающихся обязательств туроператоров.

В связи с этим Ростуризм поручит туроператорам сформировать реестр возвратов и ежемесячно предоставлять его в Ростуризм. Ростуризм и отраслевые объединения туроператоров будут публиковать информацию о сокращении обязательств на постоянной основе.

Заключение хартии прошло на площадке профильного Комитета Государственной Думы в присутствии председателя Комитета Сангаджи Тарбаева и руководителя Ростуризма Зарины Догузовой. Хартию 22 декабря подписали представители АТОР и РСТ – ключевых отраслевых ассоциаций в сфере туризма, а также такие крупные туроператоры, как ANEX Tour, TEZ Tour и PAC Group.

Также в онлайн-режиме к хартии уже присоединились более 90% туроператоров, у которых остались обязательства перед туристами по турам, купленным до 31 марта 2020 г., сообщили в Ростуризме.

Напомним, что отсрочка исполнения обязательств до конца следующего года в возможна только по тем направлениям, которые закрыты для туризма из-за пандемии. Точный список таких стран определит Ростуризм после того, как будут приняты соответствующие поправки в закон и постановление правительства. Список будет опубликован на сайте ведомства.

Законопроект с поправками, разрешающими правительству издать постановление о переносе обязательств, уже находится на утверждении в Совете Федерации. Затем его должен подписать Президент. Он вступит в силу после официального опубликования.

Сам проект постановления правительства уже размещен на портале официального опубликования правовых актов и сейчас проходит этап антикоррупционной экспертизы. Скорее всего, постановление о переносе будет подписано премьером уже в январе 2022 г., - отмечают в АТОР.

/TOURBUS.RU