Компания «Компасъ-Пресс» будет представлять Мальдивы в России и странах СНГ

В этом году экзотические острова посетило более двухсот тысяч российских туристов

Как сообщили нашему порталу в Управлении по туризму Мальдивской республики, российская компания «Компасъ-Пресс» приступила к работе в качестве официального представителя национального туристического офиса Мальдив (Visit Maldives) в РФ и странах СНГ.

Как рассказали нам в пресс-службе, «в рамках договора с Государственной корпорацией Мальдив по маркетингу и связям с общественностью, «Компасъ-Пресс» будет отвечать за укрепление имиджа Мальдив как популярного туристического направления, за развитие стратегического партнерства с основными авиакомпаниями, осуществляющими перелеты из РФ и стран СНГ на Мальдивы, а также с представителями отелей и принимающих туристических компаний Мальдив, с ключевыми туроператорами, работающими на вверенных представителю рынках».

Созданная в 2010 году, Maldives Marketing & Public Relations Corporation, MMPRC относится к структуре Министерства экономического развития Мальдивской Республики и ставит перед собой цель закрепить за Мальдивами глобальную репутацию самого популярного и предпочтительного туристического островного направления в мире. Слоган глобальной рекламной кампании Мальдив: the Sunny Side of Life – «Солнечная сторона жизни». - отметили в пресс-службе.

В свою очередь, компания «Компасъ-Пресс» создана в 2001 году и представляет в России ряд партнеров в области туризма и гостеприимства. Последние девять лет компания выполняла функции представителя Управления по туризму Правительства Макао в РФ.

Отметим, что в этом году спрос со стороны российских туристов оказался поистине рекордным - почти 200 тыс. российских туристов прибыли на Мальдивские острова с января по начало ноября, Россия заняла второе место по турпотоку на острова после Индии.

Таким образом, турпоток из России на Мальдивы в 2021 году вырос более чем в три раза – с 63,3 до 194,5 тыс., а по сравнению с допандемийным 2019 годом, когда он составил 83 тыс. – в 2,3 раз

Напомним, что Мальдивы открылись для иностранных туристов одними из первых – в июле 2020 года. Российским туристам для поездки нужен лишь ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не ранее, чем за 96 часов до полета. За 24 часа до полета необходимо заполнить электронную декларацию здоровья imuga.immigration.gov.mv, куда надо загрузить тест. После этого путешественник получает QR-код, который нужно распечатать или сохранить на телефон.

Как отметил в беседе с нами руководитель компании «Компасъ-Пресс» Дмитрий Смирнов, его структура только недавно приступила к работе на новом направлении и сейчас ведет активные встречи с туроператорами и перевозчиками.

«В этом году Мальдивы, на фоне того, что большое число стран по-прежнему закрыто, добились рекордного турпотока, и в будущем году, когда, как мы все надеемся, вернутся и другие популярные направления, будет важно удержать эту высоту. Это будет важным вызовом для все участников рынка.

Сейчас туроператоры, которые и ранее активно работали на мальдивском направлении, говорят об отличном спросе на новогодние праздники, и на весь зимний период. На направлении активно работают «Интурист», «Анекс Тур», «Пегас Туристик», «Мальдивиана», осуществляют прямые полеты «Аэрофлот» и Azur air. Есть и интересная новинка — с 26 декабря по конец марта «Пегас Туристик» впервые поставит прямой рейс на острова из Новосибирска.

Мы сейчас составляем планы по продвижению направления на следующий год, надеемся до мартовских турвыставок встретиться со всеми игроками мальдивского направления и выработать общую стратегию нашей работы», - рассказал Дмитрий Смирнов.