Новости Майя Ломидзе: «Ограничения на международный туризм будут сниматься постепенно и неравномерно» Исполнительный директор АТОР в ходе пресс-конференции подвела итоги года в туротрасли и озвучила «среднеоптимистичный» прогноз на 2022 год

Вчера в пресс-центре Национальной службы новостей исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе рассказала о том, с какими результатами внутренний, выездной и въездной туризм в России подошли к концу 2021 года и озвучила вероятный сценарий развития событий в отрасли в 2022 году. Говоря об итогах года на рынке внутреннего туризма, г-жа Ломидзе отметила, что «Благодаря открытию новых возможностей отдыха в России, в регионах РФ на 8-10% выросло количество возвратных туристов. И все же общий поток туристов в сфере внутреннего туризма, по экспертной оценке, в 2021 году будет меньше на 5-10% по сравнению с допандемийным уровнем 2019 года». Итоговые результаты года, от которого все ожидали рекордов во внутреннем туризме, были в значительной степени нивелированы падением спроса от волн вводимых в регионах антиковидных ограничений, в том числе с QR-кодами. Это сказалось и на самом массовом пляжном направлении – курортах Краснодарского края. Край по итогам года «дотянул» ровно до допандемийных результатов, но с учетом ажиотажного спроса в начале лета мог бы перекрыть их, и намного – если бы не введенные в самый разгар пляжного сезона правила о заселении только с прививкой. В то же время Крым показал прирост, близкий к 30% – как раз из-за того, что летом и в бархатный сезон серьезных ограничений на полуострове не вводилось. Но, по ее словам, наибольшее негативное влияние региональные ограничения оказали на сегмент экскурсионного, культурно-познавательного туризма: здесь в целом по стране наблюдается стагнация, в ряде субъектов РФ – серьезное падение, хотя в некоторых регионах были и прорывы в «плюс» (Карелия, Новгородская, Тверская области). Динамика прироста внутреннего организованного турпотока относительно 2020 г., по данным АТОР, в 2021 г. оценивается в +30%. Доля организованного туризма в общем потоке внутренних туристов в 2021 выросла еще на 3% по сравнению с 2019 г и составляет 23%. Количество востребованных выездных туристических направлений со значимым потоком, полноценно доступных для российских туристов по сравнению с допандемийным 2019 годом сократилось с 81 до 21 (включая страны СНГ). Тем не менее, по сравнению с 2020 годом их количество увеличилось в 4 раза, и это большой прогресс, констатировала Майя Ломидзе. По предварительным данным Аналитической службы АТОР, по 16 востребованным странам в 2021 году выехали около 7,7 млн человек. Это меньше, чем выехало в эти же страны россиян в 2019 году на 40%. В реальности падение объемов выездного рынка гораздо больше – ведь за рамками этого списка по-прежнему закрытые для российских туристов популярные страны Европы и Юго-Восточной Азии. При этом, по данным Аналитической службы АТОР, глубина продаж как по внутренним, так и по зарубежным направлениям сократилась до 8-14 дней. Важный тренд спроса состоял в этом году и в том, что спрос на зарубежных направлениях, которые вводят дополнительные антиковидные ограничения, сразу же снижается минимум на 10-20%. На 60% в сегменте выездного туризма снизилось количество туристов в возрасте 55+, зато выросла на 5% доля семей с детьми. По итогам 2021 года наиболее стабильным сегментом туристического рынка оставался премиальный. Его доля в общем спросе как внутри страны, так и за рубежом составила около 23%. Въездной туризм при этом оказался наиболее пострадавшим от пандемии. За три квартала 2021 года Погранслужба зафиксировала всего 178 тыс. визитов иностранцев в туристическими целями. «Пока для въездного туризма перспектив не видно. Сроки запуска электронной визы пока никто не может назвать, а без нее серьезные темпы восстановления невозможны. По оценке АТОР, компаниям, которые специализируются на приеме иностранных туристов в России, сейчас нужны специальные меры поддержки», – резюмировала Майя Ломидзе. Помимо давно ожидаемого открытия Египта, сразу вырвавшегося на вторую строчку рейтинга самых популярных выездных напарвлений, Майя Ломидзе выделила еще ряд важнейших «прорывов года». Стабильность туристического рынка поддержана решениями Госдумы и правительства о продлении отсрочки туроператорам по возвратам за туры, купленные до 31 марта 2020 года. Несомненным прорывом года, с точки зрения АТОР, можно считать и обе волны программы кешбэка за туры по России, высоко оцененные туроператорами. Третьим важным прорывом года Майя Ломидзе назвала усилия туроператора TUI Россия, в этом году масштабировавшего свой «чартерный» опыт 2020 года. Количество чартерных программ TUI в регионы России в 2021 году выросло минимум вдвое, отметила исполнительный директор АТОР. По оценкам АТОР, в 2022 году, подчеркнула Майя Ломидзе, туризм будет всецело зависеть от обстановки в мире с коронавирусом и вводимыми ограничениями, и прогнозы будут в любом случае очень вероятностными. Но тем не менее, среднеоптимистичный прогноз АТОР на развитие событий в туризме в 2022 году выглядит следующим образом: - Пандемия продолжится. Ограничения на международный туризм будут постепенно и неравномерно сниматься. - Прогнозируется «ползучее» введение т.н. «паспортов вакцинации». Оно будет влиять на возможности передвижения внутри страны и между странами. Это будет уменьшать объем рынка в международном туризме и порождать «серый рынок» размещения внутри страны. - Сохраняется состояние «стабильной нестабильности» в связи с регулярным вводом новых ограничений и их периодических отмен. - Организованный туризм продолжит демонстрировать устойчивость и постепенное восстановление. Будет и далее укреплять свои позиции в массовом и премиальном сегментах рынка, так как в силу наличия сложных режимов въезда и нестабильной ситуации с открытием новых направлений туристу будет нужна поддержка в виде экспертов – туроператора и турагента. - Доля внутреннего туризма в продажах туроператоров продолжает расти. - Перспективы въездного туризма неясны. Без электронной визы рассчитывать на быстрый рост потока невозможно. /TOURBUS.RU

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