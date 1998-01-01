На «Роза Хутор» открылся сезон, склоны Домбая и Эльбруса закрыты

В ходе подготовки к сезону на Южном склоне курорта «Роза Хутор» были проложены две новые трассы, что увеличило зону катания до 105 км

Горнолыжный сезон открылся сегодня на всесезонном горном курорте «Роза Хутор» под Сочи.

«Курорт открывает зимний сезон по плану — 22 декабря. В связи с погодными условиями в день старта зимнего сезона 2021-2022 для катания открылась часть трасс на Северном склоне от 1600 м над уровнем моря», — сообщили в пресс-службе курорта.

По ее данным, в настоящее время работают трассы Б-52, «Плато», «Шале», «Роза Стар» и «Роза Блейд» (до Плато), «Тритон» (ниже 1600 м.н.у.) Для гостей со снаряжением будут работать канатные дороги «Олимпия», «Заповедный лес», «Кавказский Экспресс» ( до 1600 м.н.у), а также «Квартет» и «Шале».

Как сообщалось ранее , в ходе подготовки к сезону 2021/22 на Южном склоне были проложены новые трассы «Календула» и «Черника», что увеличило зону катания до 105 км. Появились также два ленточных траволатора «Велес» и «Пегас», таким образом, на курорте теперь 32 подъемника. В районе пересадки канатных дорог «Волчья скала», «Заповедный лес» и «Кавказский экспресс» за счет демонтажа тоннеля образована просторная открытая площадка.

«В честь старта сезона 25 декабря на курорте по традиции отметят День Роза Хутор. Программа праздника предполагает мероприятия на открытом воздухе с учетом всех действующих в Краснодарском крае мер по профилактике covid-19. Праздничное настроение гостям курорта обеспечат уникальное лазерное шоу с проекцией на здание Ратуши, выступление уличного оркестра, выступления популярных диджеев и красочный фейерверк», — рассказали также в пресс-службе.

В то же время канатные дороги горнолыжного курорта Домбай в Карачаево-Черкесии временно закрыли для посещения из-за сильного ветра, сообщили "Интерфаксу" в администрации курорта в среду. Вместе с тем, часть канатных дорог закрыта и на курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии.

В частности, из-за сильного ветра закрыты канатки Северное сияние, Аполлон, Союз и Зеленая планета. По данным ГУ МЧС России по КЧР, в горах Карачаево-Черкесии на высоте более 1500 метров лавиноопасная ситуация сохранится до 24 декабря.

Горнолыжный курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии также третий день остается закрытым из-за лавиноопасности после сильного снегопада, сообщает администрация курорта. "22 декабря курорт закрыт. В горах лавиноопасно. Прогулки по экотропам категорически запрещены. На Гарабаши (верхняя станция) ветер 30 м/с, снегопад, а на Азау (нижняя станция) ветер до 15 м/с", — говорится в сообщении.

Вместе с тем, по информации Росавтодора, открыто движение к курорту Эльбрус по автодороге А-158, закрытое во вторник из-за ухудшения погодных условий. По данным ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии, в горах республики на высоте более 1,5 тыс. м сохраняется лавиноопасная ситуация.

Накануне противолавинный отряд принудительно спустил шесть лавин в горах Кабардино-Балкарии.

/TOURBUS.RU