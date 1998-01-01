Сардиния раскроет туристам тайны долголетия ее жителей

Департамент туризма, ремесел и торговли региона Сардиния при поддержке ведущей итальянской принимающей компании Sardinia 360 представил в московском отеле «Балчуг Кемпински» проект Insula. Эта государственная программа призвана продвигать остров как туристическое направление полное удивительных и уникальных мест, творчества и произведений искусства, эксклюзивных маршрутов и неповторимых блюд от местных фермеров – непременного слагаемого качественной жизни и долголетия.

Как узнали гости презентации — туроператоры и журналисты, - Сардиния – регион долгожителей с одним из самых высоких процентов людей, живущих более ста лет. Вместе с японским островом Окинава Сардиния может похвастаться самым высоким соотношением между жителями и долгожителями. Ученые и врачи давно пытаются найти разгадку их долголетия, и многие сходятся во мнении, что это – благотворный коктейль из прекрасной экологии и полезной еды.

Проект Insula поддерживает местных фермеров, которые, помимо прочего, производят единственные в своем роде колбасы, такие как Салсичча, и сыры (самый известных их них Пекорино Сардо). Благословенные климатические условия и плодородные почвы позволяют им выращивать вкуснейшие фрукты и овощи, пропитанные солнцем. Вопреки говорящему за себя названию острова, рыбная кухня и морепродукты уступают первое место мясным блюдам.

Дело в том, что остров удивительным образом сохранил свою архаичную агрокультуру: люди испокон веков живут здесь в маленьких селах, занимаются скотоводством и земледелием, сохраняя традиции предков и ведя размеренную, неспешную жизнь. Из всех итальянских регионов этот остров является наиболее чистым с точки зрения экологии. Как и сотни лет тому назад местный скот питается экологически чистой пищей, благодаря чему местные деликатесы обладают высочайшим качеством и потрясающим вкусом.

Виноделие Сардинии имеет древнюю историю: самое старое вино в Средиземноморье – Сардинское. 15000 семян винограда сортов «Верначча» и «Мальвазия», возраст которых составляет около 3 тыс. лет, были найдены в колодце внутри «нурагического» участка «Са Оса» в Кабрасе в центральной части западного региона Сардинии. На Сардинии зарегистрировано 19 наименований статуса DOC и одно — DOCG. Белые вина составляют две трети от общего объёма всех производимых на Сардинии вин. Insula помогает местным виноделам сбывать продукцию.

Под эгидой проекта организуются увлекательные энотуры на местные винодельни, где туристы могут продегустировать вина и подаваемые к ним деликатесы с местных ферм. Здесь можно отведать подлинно уникальный алкоголь – например, Filu e Ferru. В переводе с итальянского его название означает «металлическая нить». В былые времена его производили тайно и прятали в колодцах, привязывая горлышки бутылок металлической проволокой.

И, конечно, Сардиния славится своими ремесленниками, которых также поддерживает проект Insula. На острове живет несколько человек, производящих драгоценные складные ножи высочайшего качества и коллекционного уровня. А керамика считается подлинным достоянием Сардинии. Современные гончары до сих пор делают терракотовую посуду по испанским канонам XVII века. Историческими и современными центрами керамики на Сардинии считаются такие города как Ористано, Пабиллонис, Доргали, Сассари и Синискола.

Продукция местных гончаров, выполненная как в традиционном, так и ультрасовременном дизайне, станет лучшим сувениром и украшением интерьера.

Самые чистые и малолюдные пляжи в Европе — на Сардинии. Остров может гордиться более 360 белоснежными пляжами и изумрудным морем. Кроме всемирно известного престижного курорта Коста-Смеральда здесь есть великолепные протяженные дикие пляжи: Сан-Теодоро и Будони. Высокий туристический сезон на острове длится с июля по август, но и в апреле, и в ноябре можно наслаждаться большим количеством солнечных дней.

/TOURBUS.RU