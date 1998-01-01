Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
21 декабря
Египет обновил правила въезда в страну

Начиная с этой недели смягчены условия въезда в страну детей до 12 лет


 

По информации Ассоциации туроператоров, египетские власти проинформировали туроператоров о новых правилах въезда в страну и требованиях к справках об отрицательном результате ПЦР-тестов и сертификатов вакцинации.

Главное изменение касается смягчения правил въезда детей с 6 до 12 лет. Напомним, что ранее Египет требовал делать ПЦР-тест всем пассажирам, кому уже исполнилось 6 лет. Теперь же, согласно обновленным правилам  Министерства здравоохранения Египта, справка с отрицательным результатом ПЦР-теста больше не нужна всем детям в возрасте до 12 лет (но всем тем, кому уже исполнится 12 лет на момент прибытия в Египет – нужна).

 

Требования с самой справке с результатом ПЦР-теста и к срокам его сдачи остались без изменений. ПЦР-тест, как и ранее, должен быть сделан не ранее (не более) чем за 72 часа до прибытия в Египет. Важно: срок действия отсчитывается от даты и времени забора биоматериала в лаборатории, а не от даты получения справки.

Справка должен содержать точную дату и время сдачи теста, в ней должен быть указан вид теста – RT-PCR, она должна быть на английском языке .

Ни бумажные, ни электронные справки с QR-кодом, содержащим ссылку только на сайт лаборатории без данных о самом туристе не будут приниматься. В обоих вариантах туристу необходимо иметь при себе и копию справки (распечатку, цветную или черно белую), которая сдается в аэропорту.

 

Согласно документу Министерства здравоохранения Египта, вместо ПЦР-теста могут приниматься также и результаты экспресс-тестов на COVID-19 – либо молекулярный ID Nowот Abbot, либо экспресс-тест на антигены. Такой тест, согласно новым правилам, должен быть сделан пассажиру не позднее, чем за 24 часа до прибытия в Египет.

Справка с его результатами должна содержать те же реквизиты, что и справка с результатом ПЦР-теста, в том числе QR-код с данными о самом туристе, а не только ссылку на сайт лаборатории.

 

По-прежнему справка с отрицательным результатом ПЦР-теста не нужна россиянам, привитым двумя дозами вакцины «Спутник V». С момента введения второй дозы вакцины должно пройти не менее 14 полных дней. Для регистрации в аэропорту вылета и проверки документов по прилету в Египет привитым пассажирам достаточно предоставления распечатанного сертификата о вакцинации «Спутником V» на английском языке, данными загранпаспорта и с QR-кодом. Сертификаты должны быть скачаны только с федерального сайта Госуслуг .  

При этом никакие другие российские вакцины, включая «Спутник Лайт», Египтом не признаются. 

 

В обновленных правилах оставлена возможность для непривитых туристов без справок пройти платное тестирование на месте, по прилету – в аэропортах Хургады и Шарм-эль-Шейха ($30, оплата только наличными).

Однако туроператоры опрошенные АТОР, настоятельно рекомендуют не надеяться на такое тестирование в Египте и лететь только со справками с результатами тестах, проведенных в России.  Они также подчеркивают, что в Каире тестирование на месте вообще невозможно, и российская справка с QR-кодом для непривитых пассажиров, следующих в столицу Египта, нужна будет в любом случае.

/TOURBUS.RU

 


Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2021 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
(495) 723-72-72
 