Опубликован проект постановления правительства об отсрочке обязательств туроператоров

Ситуация с отсрочкой выплат осложняется тем, что многие страны «открыты» для туризма лишь формально

Отсрочку обязательств туроператоров перед туристами, которые приобрели туры за рубеж до 31 марта 2020 года и не смогли выехать из-за пандемии коронавируса, планируется продлить до конца 2022 года в случае, если страна, куда был приобретен тур, остается закрытой, следует из проекта постановления, размещенном на официальном портале правительства РФ.

Напомним, что в минувшую пятницу законпроект об очередной годовой отсрочке выплат был принят Госдумой, и сейчас он ждет подписи президента и официального опубликования.

Как сообщает «Интерфакс», этот документ вносит изменения в постановление правительства от 20 июля 2020 г. № 1073, в соответствии с которым туроператоры получили возможность рассчитываться с туристами по таким турам до 31 декабря 2021 года. Отсрочка позволила туркомпаниям предоставить туристам на замену равнозначные туры в открытые страны либо вернуть денежные средства.

В соответствии с проектом, туроператоры должны вернуть туристам средства за туры, приобретенные до 31 марта 2020 года, не позднее 31 декабря 2021 года, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.1.

"В случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих об ограничении возможности въезда туристов в страну (место) временного пребывания (прекращение (ограничение) авиационного сообщения или принятия иностранным государством решения об ограничении въезда туристов в страну (место) временного пребывания) и невозможности в этой связи предоставления туристского продукта, предусмотренного договором, либо равнозначного туристского продукта, туроператор обеспечивает предоставление туристского продукта, предусмотренного договором, или равнозначного туристского продукта в сроки, определяемые дополнительно по соглашению сторон договора, но не позднее 31 декабря 2022 г.", — говорится в пункте 2.1.

Как следует из документа, туроператор должен в течение 10 рабочих дней с момента размещения Ростуризмом перечня, указанного в пункте 2.1, информировать заказчика или турагента об обстоятельствах, указанных в абзаце первом настоящего пункта, в письменном и (или) электронном виде. Турагент обязан направить заказчику соответствующую информацию в течение одного рабочего дня.

"При расторжении договора по требованию заказчика в случае, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта, в том числе при отказе заказчика от равнозначного туристского продукта, туроператор осуществляет возврат заказчику уплаченных им за туристский продукт денежных сумм не позднее 31 декабря 2022 г.", — говорится в тексте проекта.

Как сообщал ранее «Интерфакс», туроператоры к концу 2021 года выполнили более 80% обязательств по сорванным из-за пандемии турам, сократив долг перед туристами с 44 до 7 млрд рублей. Около 200 тыс. человек туркомпании не смогли отправить в равнозначные туры из-за того, что большинство популярных стран, особенно в Европе и Азии, остаются закрытыми. Отсрочка обязательств предоставляется туроператорам только по турам в те страны, которые закрыты для поездок с туристическими целями.

Как пояснил в Российском союзе туриндустрии, ситуация для туроператоров осложняется тем, что многие открытые страны открыты лишь формально.

"Нужно учитывать, что сейчас воздушное авиасообщение разрешено в 79 стран мира. Из них только семь стран имеют полноформатный режим авиационной перевозки – чартеры и регулярка. Это Турция, Египет, ОАЭ, Доминикана, Куба, Мексика и Катар.

Полноформатное воздушное авиасообщение – это очень принципиальный вопрос, так как многие страны уже открыты – Кипр, Хорватия, Болгария, Тунис, Греция и даже Таиланд. Но в эти страны летают только регулярные рейсы, не летают чартеры, а это совершенно разная стоимость турпродукта", — сообщил вице-президент РСТ Дмитрий Горин.

/TOURBUS.RU