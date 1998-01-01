В посольстве Италии прошло представление гастрономического «Тартюфа»

В преддверии католического Рождества в посольстве Италии в Москве состоялась встреча туроператоров и туристических СМИ, посвященная эногастрономическим традициям региона Ланге — Монферрато -Роэро. Мероприятие, которое прошло в неформальной обстановке, отрыли посол Италии Джорджо Стараче и глава туристического управления Ланге - Монферрато - Роэро г-н Мауро Карбоне, который «в красках» рассказал об особенностях белого трюфеля из Альбы и эногастрономии этой области. Для этой цели г-н Мауро привез из родного Пьемонта настоящий настольный театр.

Прежде всего, Джорджо Стараче выразил уверенность в том, что в будущем году эпидемическая обстановка позволит открыть границы, вновь путешествовать и российские туристы смогут беспрепятственно прилетать в Италию. А Мауро Карбоне эмоционально представил свой регион, в котором главный герой, конечно, - пьемонтский Трюфель - с большой буквы!

«Белый трюфель из Альбы - настоящий посол нашего региона, он появляется когда хочет, где хочет и если хочет, в этом его уникальная характеристика, - отметил он. – Трюфель - это единственный гриб, который нельзя вырастить. Ученые до сих пор не смогли понять, почему он появляется в том или ином месте. Сезон белых трюфелей ограничен — в лучшем случае, если лето выдалось благополучным, они доступны с начала октября до конца января.

В плохие, неурожайные годы сезон может длиться всего лишь несколько недель. И, соответственно, цена на них вырастает до немыслимых размеров. Формируется трюфель на глубине 10-30 сантиметров под землей и, когда достигает зрелости, начинает источать аромат, воспринимаемый многими животными как феромон.

В Италии трюфели считаются природным богатством и принадлежат тому, кто их нашел. А лучшая охота происходит по ночам, лучше всего в полнолуние, - комментирует Мауро, переворачивая очередную декорацию».

«Они называют себя гордо - охотники за трюфелями. Темной ночью, скрываясь от лишних глаз, они тихонько берут своего лучшего друга – собаку и идут в поля.… Если его вдруг встретит, нет, не коллега, а соперник и хитро спросит: нашел ли он трюфель, то тот, словно опытный разведчик, вынет припасенный маллюсенький трюфель из нагрудного кармана и протянет: Ну, если только вот это… Настоящие находки выставятся, словно бриллианты на ярмарке тщеславия: ярмарке трюфелей. Не секрет, что белые трюфели — самый дорогой деликатес в мире, легко обходящий по цене не только черную икру и фуа гра, но даже золото (если пересчитать стоимость на грамм продукта)», - продолжил рассказчик.

В октябре и ноябре, каждые выходные в Альбе проводятся международные ярмарки Белого Трюфеля или «Белых бриллиантов», как их называют местные жители, привлекающие огромное количество туристов. А также только здесь любой желающий может стать участником уникального тура «Охота на трюфель».

«Трюфели нельзя хранить, их нужно съедать сразу, - произносит на прощанье, проводя дегустацию, Мауро, - Хранить нужно только воспоминания…».

/TOURBUS.RU