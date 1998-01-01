ЦИФРА НЕДЕЛИ: Россияне в этом году потратили на внутренний туризм 3,1 трл. руб., на выездной — 6,1 млрд.

«СберИндекс» опубликовал топ-10 стран, где россияне больше всего потратили в поездках в этом году

С января по сентябрь 2021 года траты россиян на внутренний туризм составили 3,12 трлн руб. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, проведенном при поддержке лаборатории «СберИндекс», - сообщает РБК.

Путешествуя по России, за девять месяцев текущего года россияне потратили на 33,5% больше, чем за аналогичный период 2020-го. По сравнению с 2019-м показатель вырос на 39,8%, а с 2018-м – на 51,9%.

По данным аналитиков, спрос на внутренний туризм превысил показатели 2018 и 2019 годов, в этом году был зафиксирован «взрывной интерес» к поездкам внутри России. Самыми популярными направлениями внутри страны в 2021-м стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи,

Траты россиян на выездной туризм с января по сентябрь текущего года составили $6,12 млрд, говорится в исследовании, авторы ссылаются на данные Банка России. Это не намного меньше, чем за тот же период прошлого года ($7,93 млрд), но на 78% ниже по сравнению с показателями 2019 года ($28,35 млрд).

По данным «СберИндекса», топ-10 стран, где россияне больше всего потратили в поездках в этом году, выглядит так:

Турция – $752 млн;

Белоруссия – $685 млн;

Украина – $401 млн;

ОАЭ – $394 млн;

Казахстан – $344 млн;

Италия – $281 млн;

США – $264 млн;

Германия – $210 млн;

Армения – $205 млн;

Испания – $197 млн.

По сравнению с прошлым годом расходы россиян больше всего выросли при поездках в Турцию (на 86,6%) и в ОАЭ (на 28,2%).

Согласно исследованию SuperJob, самым популярным направлением у россиян, желающих в ближайший год отправиться в турпоездку по России, оказался Санкт-Петербург. На втором месте – Москва и города Золотого кольца, следом идут Казань и Сочи.

/TOURBUS.RU