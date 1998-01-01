Новости Россиян, возвращающихся из Кении, ждет двухнедельная изоляция Также запрещен въезд в страну иностранцев, в течение последних 14 дней побывавших в Кении

Роспотребнадзору поручено ввести двухнедельный карантин для пребывающих из Кении россиян с прохождением двукратного ПЦР-теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории России, на который ссылается «Интерфакс». "Роспотребнадзору поручено ввести для лиц, прибывающих из Кении, соблюдение в течение 14 календарных дней со дня прибытия режима изоляция с прохождением двукратного лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР", — говорится в сообщении штаба. В нем также говорится, что Россия с 19 декабря ограничилат въезд для иностранных граждан, которые проживают в Кении или провели в этой стране более двух недель. Ростуризму поручено проинформировать туроператоров о принятом решении по ограничению на въезд в Россию иностранных граждан, проживающих на территории Кении, и иностранных граждан, находящихся в течение последних 14 дней на ее территории. Минтрансу России оперштаб поручил обеспечить безусловное соблюдение авиакомпаниями при посадке на борт выполняющего международные перевозки воздушного судна, следующего в пункт назначения на территории России, в том числе в целях транзитного проезда через территорию России и при пересечении госграницы России, требований по проверке наличия у иностранных граждан и лиц без гражданства медицинского документа (на русском или английском языках), подтверждающего ПЦР-тест на COVID-19, который взят не ранее чем за два дня до прилета в РФ. Кроме того, Роспотребнадзору совместно с Минтрансом России поручено обеспечить организацию экспресс-тестирования на коронавирусную инфекцию граждан России, прибывающих из Кении, а также контроль за соблюдением вышеуказанными лицами введенных санитарно-эпидемиологических требований. В настоящее время в РФ официально штаммом "омикрон" болеют 25 человек, прибывших из ЮАР и сопредельных стран, в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Никто из них не болеет тяжело, так как большая часть имела иммунитет к коронавирусу после перенесенного заболевания или прививки от COVID-19, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, которого цитирует «Интерфакс». В связи с появлением штамма "омикрон" РФ с 8 декабря сократила с 72 до 48 часов срок действия ПЦР-тестов на коронавирус. Кроме того, все пребывающие в Россию из ЮАР, восьми сопредельных с ней государств африканских государств, включая Танзанию, а также из Гонконга должны соблюдать двухнедельный карантин с двухразовым тестированием на коронавирус на второй и десятый день прибытия в РФ. Авиасообщение с Кенией было ранее возобновлено Оперштабом РФ, но прямые рейсы в Кению не полетели. Хотя это не массовое направление, в Кении могут находиться российские туристы, туда продавались индивидуальные туры. Авиаперевозка в Кению возможна со стыковками в других хабах, например, в Дубае, - отмечает в свою очередь АТОР. В то же время, по многочисленным свидетельствам туристов, неделю назад пограничники в аэропортах стали тщательно проверять штампы в паспортах прибывающих из-за границы россиян. Это означает, например, что человека, побывавшего в Кении, но прилетевшего в Россию на стыковочном рейсе из Дубая, все равно вычислят, - уверены в АТОР. /TOURBUS.RU

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