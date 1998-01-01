Лайнер Costa Firenze отправился в первый круиз по Персидскому заливу

17 декабря компания Costa Cruises отправила свой новейший лайнер Costa Firenze в первый круиз после официального открытия круизного терминала Dubai Harbour. Лайнер нового поколения, спроектированный в стиле и духе Флорентийского Ренессанса, введен в эксплуатацию в июле прошлого года. В зимнем сезоне 2021–2022 Costa Firenze предлагает семидневные круизы по Персидскому заливу.

Отправление лайнера в первый круиз совпал с открытием первого круизного терминала Dubai Harbour, в торжественной церемонии был задействован новый корабль Costa Firenze, а также AIDAbella из флотилии AIDA Cruises, немецкого подразделения Costa Group.

Вместе с началом круизов по Персидскому заливу Costa Cruises запустила эксклюзивные туры на EXPO 2020 для пассажиров лайнера Сosta Firenze.

«Дебют Costa Firenze в Дубае – это еще один важный шаг по возобновлению круизного сообщения, и мы очень рады, что рестарт круизов происходит в этом потрясающем регионе, обладающем высочайшим потенциалом для круизной индустрии. Для нас особенно важно, что именно наши круизы были здесь первыми, – сказал Марио Дзанетти, президент Costa Cruises.

- Открытие нового терминала, а также наши усилия по продвижению итальянского павильона на Expo 2020 в Дубае служат подтверждением того, что Costa и группа Carnival Corporation, продолжают инвестировать в возобновление туризма и круизную экосистему, благодаря которой Италия и Европа получают большую выгоду с точки зрения экономики и занятости населения».

Новый терминал стал результатом стратегического партнерства между Carnival Corporation & plc, крупнейшей круизной компанией в мире, и Shamal Holding – компании, нацеленной на превращение Дубая в ведущий центр морского туризма в регионе. Являясь первым специализированным круизным портом с двумя терминалами, Dubai Harbour способен одновременно принимать два больших круизных судна.

Расположенный в самом сердце современного Дубая, терминал площадью более 120 тыс. квадратных метров, включает в себя два специально построенных здания для безопасного и комфортного обслуживания пассажиров и экипажей при посадке и высадке во время круизного путешествия.

Шесть брендов Carnival Corporation – AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Великобритания), Princess Cruises и Seabourn – посетят круизный терминал Dubai Harbour к 2023 году.

Ожидается, что в течение двух лет с момента открытия терминала лайнеры корпорации Carnival осуществят 90 заходов в новый круизный порт. Costa Firenze будет еженедельно возвращаться в круизный терминал Dubai Harbour до марта 2022 года.

В ходе круиза Costa Firenze делает две длительные остановки в Дубае и Абу Даби – 2 дня в Дубае и один день в Абу Даби. В течение длительных стоянок в двух портах гости лайнера могут воспользоваться специальным экскурсионным туром на Expo 2020.

Став Золотым спонсором Итальянского павильона на выставке, Costa организует эксклюзивные «гранд-туры» для своих пассажиров, которые позволят открыть для себя все лучшее, что может предложить Италия.

/TOURBUS.RU