Австрия ужесточает правила въезда иностранных туристов

Теперь все туристы, как непривитые, так и привитые или переболевшие, должны предоставить для въезда в страну ПЦР-тест

Минздрав Австрии с понедельника ужесточил правила въезда в страну для иностранных граждан из-за распространения нового штамма коронавируса "омикрон", с этого дня туристы с прививкой и без нее должны предоставлять ПЦР-тест, сообщает газета Vienna.

"Иностранные граждане, прибывающие в Австрию, должны предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 72 часа до поездки. Правило касается как привитых туристов, так и непривитых и переболевших. Исключение составляют беременные женщины, люди, которым нельзя пройти вакцинацию по состоянию здоровья и дети до 12 лет", — пишет издание.

Как отмечает газета, если при въезде у туриста отсутствует ПЦР-тест, то ему придется соблюдать 10-дневный карантин. Его можно закончить досрочно, если ПЦР-тест, сделанный на пятый день изоляции, будет отрицательным.

В дополнение к строгим правилам въезда на фоне распространения "омикрона" Минздрав Австрии добавил в список стран, откуда запрещен въезд, Анголу, Замбию и Малави. Во всех аэропортах действует запрет на прием прямых рейсов из этих стран.

Как сообщал ранее АТОР, на россиян, которые переболели коронавирусом и с момента выздоровления которых прошло не более 180 дней, в Австрии распространяется правило «двух П» – переболел или привит. Они могут приехать в Австрию без карантина, заселяться в отели и пользоваться общественными местами (рестораны, подъемники и пр).

Таким образом, с 20 декабря при въезде в Австрию всем перенесшим COVID-19 россиянам потребуется официальный сертификат о выздоровлении на английском языке с сайта Госуслуг, а также справка с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до отправления.

При предъявлении указанных документов по прибытию они будут освобождены от прохождения карантина.

Двум другим категориям россиян, у которых нет зарубежной прививки (и непривитым, и тем, у кого есть российский вакцинный сертификат с Госуслуг), и с ПЦР-тестом необходимо по прибытии в Австрию пройти 10-дневный карантин, который можно завершить по истечении 5 суток, получив еще один отрицательный ПЦР-тест.

Напомним, что в Австрии и после завершения карантина посещение магазинов (кроме продуктовых) и ресторанов и пользование подъемниками возможно только тем, кто соответствует условиям «2П». А это означает, что и непривитые, и привитые российскими вакцинами, не смогут пользоваться всей этой инфраструктурой. Свободно отдыхать смогут только переболевшие.

/TOURBUS.RU