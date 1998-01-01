Росавиация выдала большое число новых допусков на рейсы на зарубежные курорты

Среди полученных разрешений — летние чартеры в Болгарию, Испанию, Австрию и на Кипр, а также регулярные рейсы на Кубу, Мальдивы, Албанию, Мексику и Хорватию

Росавиация выдала очередные допуски на регулярные и чартерные рейсы за границу. Авиакомпании получили допуски на летние чартеры в Болгарию, Испанию и на Кипр, а также на новые регулярные рейсы на Мальдивы, Кубу и другие туристические направления, сообщает сегодня Ассоциация туроператоров. При этом, как напоминает АТОР, решение о выдаче данных допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам, указанным в приказе Росавиации. Допуск – это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов.

Так, в новом приказе выданы допуски на чартеры по четырем направлениям: Австрия, Болгария, Испания, Кипр. Все эти страны открыты Оперштабом РФ, но не для чартерных рейсов. Принимать российских отдыхающих из перечисленных выше стран пока готовы только Болгария и Кипр. Все допуски на чартеры выданы на период летнего сезона 2022 г.

Большинство допусков получила авиакомпания AZUR air (выполняет рейсы в основном для туроператоров ANEX Tour и «Интурист»).

AZUR air сможет летать в Бургас (Болгария) из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Перми, Ростова-на-Дону, Самары, Тюмени, Уфы, Казани, Екатеринбурга, Кемерово, Краснодара, Нижнего Новгорода.

Этот же перевозчик также получил допуски на рейсы в Варну из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Кемерово, Краснодара, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Перми, Ростова-на-Дону, Самары, Тюмени, Уфы.

Авиакомпания «ИрАэро» получила допуски на чартеры в Бургас из Москвы и Санкт-Петербурга.

AZUR air получила допуски на рейсы в Барселону и Пальму-де-Майорка (Испания) из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Краснодара, Ростова-на-Дону, Самары.

«ИрАэро» получил допуск на новый маршрут на Кипр – Ростов-на-Дону – Ларнака. Допуск действует с 15 мая 2022 г. до 15 сентября 2022 г.

Авиакомпания Nord Star получила допуски на чартеры в зимнем сезоне 2021/2022 гг. Перевозчик сможет летать из Москвы в Зальцбург и Инсбрук (Австрия).

Выданы Росавиацией допуски и на новые регулярные маршруты, в том числе по туристическим направлениям. Так, авиакомпания «ИрАэро» получила сможет летать из Калининграда в Тирану (Албания).

У AZUR air появился допуск на маршрут Самара – Хургада (Египет). Э

«ИрАэро» получила допуски на новые маршруты на Кипр: в Ларнаку из Санкт-Петербурга и в Пафос из Москвы. Эти маршруты открыты Оперативным штабом, авиакомпания может выполнять рейсы.

Авиакомпания RedWings расширила географию допусков на выполнение регулярных рейсов на Кубу. Перевозчик сможет летать из Москвы и Жуковского в Варадеро, Кайо-Коко и Ольгин.

Для туротрасли боле важны другие допуски: У PEGAS Fly новый допуск из Москвы в Камагуэй, у Nordwind – из Санкт-Петербурга в Гавану. Эти авиакомпании выполняют рейсы по заказу туроператора PEGAS Touristik.

PEGAS Fly и Nordwind также получили допуск на маршрут Москва – о. Ган (Мальдивы) Эти же авиакомпании получили также допуски на рейсы в Мехико (Мексика) из Петропавловска-Камчатского и Хабаровска.

Авиакомпания «Азимут» получила допуск на три новых маршрута в Белград (Сербия): из Ростова-на-Дону, Краснодара и Минеральных вод.

«Россия» и «Аэрофлот» смогут летать из Санкт-Петербурга в Любляну (Словения) и Загреб (Хорватия). Авиакомпания «ИрАэро» тоже получила допуски на рейсы в Хорватию: Сплит и Дубровник из Москвы.

Также выданы допуски на регулярные рейсы в Южную Корею, Литву, Израиль, Белоруссию, Армению, Азербайджан.

/TOURBUS.RU