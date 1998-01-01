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20 декабря
ITB Berlin 2022 вновь пройдет в онлайне

Организаторы ведущей европейской туристической выставки отказались от намерения вернуть ее в следующем году в «живой» формат


 

В отличие от озвученных ранее планов, ведущая европейская туристическая выставка ITB, ежегодно проходящая в Берлине, в следующем году вновь пройдет в онлайн-формате.

Как сообщают ее организаторы, «С большим сожалением мы вынуждены сообщить, что ITB Berlin 2022 не сможет состояться, как планировалось ранее. Этот шаг вызван текущей ситуацией с пандемией и связанными с ней повышенными ограничениями на поездки, а также ограничениями для участников крупных мероприятий».

 

Крупнейшая международная выставка в следующем году вновь пройдет в онлайн-формате и при этом организаторы обещают, что «индустрия туризма нуждается обмене новой информацией, поэтому благодаря новым цифровым возможностям, таким как потоковая трансляция деловых мероприятий и многое другое, мы предложим отрасли высокий уровень интересного контента и новые возможности для бизнеса в 2022 году».

 

«Все заказы на стенды от основных экспонентов на ITB Berlin 2022 будут отменены, а уже оплаченные счета за аренду стенда будут возвращены... В марте 2023 года ITB Berlin вернется в качестве онлайн-мероприятия. ITB Berlin обязательно стартует 8 марта 2023 года», - заключают организаторы.

 

Напомним,что берлинская выставка последние два года была вынуждена проходить в онлайн-формате. Между тем, год назад, когда стало изветно, что и в нынешнем году "живой" выставки IBМ не будет, опрошенные нами специалисты называли это «плохим знаком» для всей туристической и выставочной отрасли.

 

Так, Олег Туманов, руководитель международной компании Intercentre Group, отмечал в беседе с нами: «Несколько российских компаний хотели принять участие в выствке ITB Berlin, но сейчас они разочаровались тем, что выставка будет проходить в онлайн-режиме. Так, одна из причин недовольства — часто плохая интернет-связь. Людям и так сложно воспринимать онлайн-общение, а когда техника подводит, то важные встречи попросту срываются. 

Если эта тенденция продолжится, то в 2022 году выставки уже будут не нужны.

 

Сейчас идет оптимизация работы компаний, кто-то сокращает штат или урезает зарплаты, как следствие – сокращается число специалистов. В 2022 году их может просто не быть и некому будет отправляться на выставки. И как следствие — произойдет крушение всей десятилетиями выстраиваемой системы крупных профессиональных туристических мероприятий».

/TOURBUS.RU

 


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