Инновационная и безопасная Валенсия готова к возвращению наших туристов

В минувший четверг в московском ресторане PaPaella состоялась презентация туристических возможностей Валенсийского Сообщества, организованная Туристической Администрацией Коста-Бланки и Бенидорма при поддержке Отдела туризма Посольства Испании для представителей турбизнеса и тематических СМИ.

Открывая встречу, посвященную новому безопасному формату путешествий в постковидное время, руководитель представительства Turespana в РФ г-жа Мария Белен Гонсалез сразу выделила основные приоритеты грядущего 2022 года.

“Прежде всего - это восстановление туризма между нашими странами, - отметила она. - А также восстановление лидирующих позиций Испании, как одного из лучших туристических направлений. Мы являемся туристической державой, и именно туризм - наша сильная сторона.

Сегодня наша главная задача - по максиму и как можно быстрее адаптировать все туристические предложения под новую реальность и сформировать доверие потенциальных туристов к безопасному путешествию по стране. В этом огромная роль отводится максимальным гарантиям безопасности».

На презентации было отмечено, что по данным Национального института статистики Испании, в 2019 году в страну из России приехали 1,32 млн туристов, а Валенсийское Сообщество, находящееся на юго-востоке страны, стало вторым испанским направлением по популярности среди туристов из России.

Богатое культурное и историческое наследие делают Валенсию весьма привлекательным направлением, ведь кроме пятизвёздочного пляжного отдыха, здесь сосредоточено 6 объектов, объявленных достоянием человечества ЮНЕСКО, 116 музеев и выставочных залов, которые позволяют разнообразить и дополнить отдых. Коста-Бланка располагает более чем 400 тыс. гостиничных мест, гордится винными погребами и может похвастаться 16-ю ресторанами Мишлен.

А наиболее предпочитаемыми направлениями в этом регионе, по словам спикеров, стали курорты побережья Коста-Бланки. В частности, - Бенидорм, а также города Валенсия и Аликанте.

Город Бенидорм, распложенный на Средиземном побережье в районе Коста Бланка в 35 км от Аликанте и в 140 км от Валенсии, можно смело назвать центром испанского средиземноморья. Более того, - он является первым в мире умным туристическим направлением smart tourism destination, что делает его передовым курортом Европы, удостоенным знаком экологической чистоты и безопасности. Здесь уже разработаны и внедрены в жизнь меры, соответствующие принципам инновации, устойчивости и доступности.

Например, в городе работает мобильное приложение, позволяющее получать информацию в режиме реального времени о тех или иных местах, посещаемых туристами, в том числе и о пляжах. Все заведения гостиничного и ресторанного бизнеса прошли проверку на соответствие всем санитарным и эпидемиологическим нормам и отмечены знаками Covid protocol-ON.

После окончания официальной части и после дегустаций блюд испанской кухни, все желающие смогли почувствовать себя настоящими художниками, причем красками для их картин послужило ...испанское вино.

А в конце вечера шеф–повар ресторана Виктор Лобзин провел увлекательный мастер–класс в мир испанской гастрономии по приготовлению паэльи - ведь визитной карточкой Валенсии является именно это блюдо.