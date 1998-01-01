Правительство продлило возможность воспользоваться средствами «Турпомощи» для возврата средств туристам

Правительство РФ продлило туроператорам возможность использования средств фондов персональной ответственности (ФПО) для возврата денег туристам за туры, забронированные до 31 марта 2020 г. и отмененные из-за пандемии, сообщает сегодня пресс-служба Кабмина.

"Чтобы воспользоваться средствами фонда, туроператору достаточно направить об этом уведомление в ассоциацию "Турпомощь". Распоряжением, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин, туроператорам разрешается направить такое уведомление до 27 декабря 2021 года включительно. До внесения данного изменения они могли это сделать до 15 мая 2021 года", — говорится в сообщении, которое цитирует «Интерфакс».

В правительстве рассчитывают, что решение поддержит участников отрасли. "Они смогут продолжить выполнять обязательства перед клиентами, туры которых были отменены из-за коронавируса", — отмечается в сообщении.

Как сообщила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова, это решение правительства направлено на поддержку устойчивости туроператорского рынка. "Теперь туроператоры получают возможность обращаться в Ассоциацию "Турпомощь" за средствами своих фондов персональной ответственности для возврата средств туристам, которые по разным причинам не могут отправиться в поездку, хотя направление, которое они бронировали, уже открыто", — рассказала она.

По словам главы Ростуризма, это позволит туроператорам получить дополнительные возможности при расчетах с туристами по открытым странам и максимально сократить свои обязательства, а многим – полностью их выполнить.

"По так и не открывшимся странам мы ожидаем окончательного принятия решения Государственной Думой о продлении отсрочки обязательств туроператоров еще на год", — сообщила она.

Как ожидают в Ростуризме, когда все решения будут приняты, "туроператоры получат возможность устойчивой работы в следующем году, итогом которой должно стать отсутствие крупных банкротств, и как следствие — выполнение обязательств перед туристами в максимальном объеме".

Напомним, что Фонд персональной ответственности туроператора формируется за счет ежегодного взноса в размере 1% общей цены туристского продукта за предыдущий год. Управление фондами осуществляет ассоциация туроператоров по выездному туризму "Турпомощь".

/TOURBUS.RU